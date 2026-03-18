Hay una suculenta muy conocida que está asociada con la suerte, la riqueza y la prosperidad. Es la planta de jade y saber dónde colocarla es crucial para poder atraer buena fortuna y vitalidad al hogar, según expertos en Feng Shui. En China, además de hogares del resto del mundo, se la puede encontrar en la entrada de tiendas, restaurantes y oficinas gracias a su popularización, ya que también atrae clientes y el dinero. La filosofía oriental del Feng Shui -extendida hace décadas al mundo occidental- establece que la planta de jade atraerá dinero a tu casa, oficina o negocio debido a su emisión de “energía positiva”. Alfonso León, experto en Feng Shui de Colombia, asegura: “Pon la planta de jade en el sudeste para atraer la buena fortuna”. Es que, según esta disciplina, el sureste es “la zona de la riqueza”. Todos los expertos aconsejan ubicarla en aquellas zonas que están asociadas con la riqueza, la vitalidad y la suerte. Por eso, lugares como una oficina o cerca de la puerta de casa son ideales. Pero siempre en el sureste. Los expertos sugieren: Así como el Feng Shui indica en qué lugares de la casa o la oficina hay que ubicar la planta de jade para atraer las buenas energías, hay zonas prohibidas. Nunca pongas la planta de jade en el baño o el lavadero, ya que se consideran lugares de mala suerte y podría causar el efecto contrario por su “energía drenante”. Tampoco debes colocarla en lugares oscuros o sin luz natural, ya que podría impedir su crecimiento y, simbólicamente, dificultar el flujo de la abundancia en el hogar.