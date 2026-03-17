En un avance histórico, científicos han demostrado por primera vez que especies de líquenes pueden sobrevivir en la superficie de Marte, desafiando las creencias previas sobre la inhabitabilidad del planeta rojo. El estudio, publicado en la revista IMA Fungus, revela que estos organismos, compuestos por hongos y algas o cianobacterias en simbiosis, mantienen un estado metabólico activo incluso bajo la exposición a radiación ionizante, una de las principales barreras que se pensaban infranqueables para la vida en Marte. El hallazgo fue posible gracias a una serie de experimentos que simularon las condiciones de Marte, y ahora, el estudio liderado por Kaja Skubala abre nuevas posibilidades para la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Los líquenes no son un organismo único, sino una asociación simbiótica entre un hongo y algas o cianobacterias. Estos organismos son conocidos por su capacidad de sobrevivir en condiciones extremas, como los desiertos y las regiones polares en la Tierra. Es precisamente esta resistencia la que los convierte en sujetos ideales para estudiar la posibilidad de vida en otros planetas. En este estudio, se analizaron dos especies de líquenes, Diploschistes muscorum y Cetraria aculeata, por su notable resistencia y adaptabilidad. Los investigadores expusieron estos líquenes a condiciones atmosféricas simuladas que replicaban la baja presión, las fluctuaciones extremas de temperatura y los altos niveles de radiación de rayos X presentes en la superficie marciana. Experimentos pioneros en simuladores de Marte Los líquenes fueron sometidos a un ambiente controlado durante cinco horas, en las cuales se replicaron las condiciones de Marte, incluyendo su atmósfera, presión y radiación de rayos X, que aumenta durante períodos de alta actividad solar. Durante este tiempo, los líquenes mostraron una impresionante capacidad de adaptación. Los resultados mostraron que, a pesar de las altas dosis de radiación, los organismos pudieron seguir con sus procesos metabólicos, lo que sugiere que podrían sobrevivir incluso en el planeta rojo. Los científicos esperaban que la radiación en Marte fuera un obstáculo insuperable para la vida, pero los resultados de este estudio sugieren lo contrario. La exposición a radiación ionizante, incluida la de los rayos X y las partículas solares, no parece ser una barrera insalvable para estos líquenes. En palabras de Kaja Skubala, autora principal del artículo: “Nuestro estudio es el primero en demostrar que el metabolismo del hongo que participa en la simbiosis de los líquenes se mantuvo activo en un entorno similar a la superficie de Marte”. Posibles implicancias para la astrobiología