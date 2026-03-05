En España, muchos trabajadores se preguntan qué sucede cuando un día festivo o feriado coincide con un sábado, especialmente si ese día forma parte de su descanso semanal habitual. De esta manera, el Tribunal Supremo aclaró esta situación en sentencias clave, como la 997/2024 del 9 de julio de 2024, fijando doctrina sobre la necesidad de compensar estos casos para evitar que los festivos “se pierdan”. El Alto Tribunal establece que no es ajustado a derecho que los días de descanso mínimo semanal (un día y medio ininterrumpido, según el Estatuto de los Trabajadores) se solapen con los 14 festivos anuales retribuidos y no recuperables sin que la empresa compense de algún modo al trabajador afectado. Tanto el descanso semanal como el disfrute de festivos son parte del bienestar laboral y son independientes. Su coincidencia no debe implicar la desaparición efectiva de uno de ellos, generando desigualdad entre trabajadores: quienes descansan los domingos disfrutan todos los festivos, mientras que otros con libranzas entre semana ven reducidos sus periodos de descanso. Esta obligación surge especialmente en jornadas organizadas de lunes a domingo, con libranzas fijas o variables entre semana (como en comercios, turnos rotativos o sectores con trabajo en fines de semana). En estos contextos, el Supremo ha resuelto conflictos colectivos, como por ejemplo, en el caso de Espasa Calpe (La Casa del Libro) a favor de CCOO, confirmando que los festivos no pueden reducirse por solaparse con la libranza ordinaria. Sentencias previas refuerzan esta línea: 570/2022, 41/2021, 570/2023 y 509/2024, entre otras, exigen garantizar el disfrute real de los festivos sin solapamiento en modelos organizativos similares. La compensación no es automática ni general para todos. No aplica de forma obligatoria a trabajadores con jornada ordinaria de lunes a viernes y descanso fijo en sábado-domingo, ya que en esos casos el sábado festivo no coincide con un día laborable. Sin embargo, en los supuestos afectados, la empresa debe compensar mediante un día libre alternativo (en fecha acordada) o, según lo que establezca el convenio colectivo o la negociación interna, mediante abono económico. El tribunal no impone un mecanismo concreto, dejando flexibilidad a la negociación, pero sí obliga a evitar la pérdida efectiva del festivo. Esta doctrina cobra relevancia en años como 2026, donde varios festivos caen en sábado, por ejemplo, el 15 de agosto, Asunción de la Virgen, en algunos calendarios. Los trabajadores en turnos o con libranzas variables pueden reclamar esta compensación para mantener sus derechos intactos.