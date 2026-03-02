Las herencias suelen ser un ámbito delicado en cualquier familia y en España el conflicto surge con frecuencia por una razón poco conocida: el testamento no siempre asegura que el cónyuge viudo reciba los bienes del fallecido. A pesar de que exista una última voluntad por escrito, la legislación de sucesiones establece límites claros que prevalecen sobre las decisiones del causante, especialmente en presencia de hijos u otros herederos forzosos. En la práctica, esto implica que el viudo puede quedar sin la propiedad de los bienes, accediendo únicamente a derechos de usufructo cuyo alcance depende del tipo de herederos y de la comunidad autónoma de residencia. Esta realidad, que sorprende a muchas familias, explica por qué los repartos hereditarios con frecuencia derivan en disputas legales, incluso cuando el fallecido dejó testamento. Ahora bien, si los descendientes y ascendientes que son llamados a recibir la herencia son varios, la falta de claridad legal y los intereses cruzados pueden generar conflictos legales entre las partes. En términos generales, en ausencia de un testamento, los parientes deben seguir el orden sucesorio que estipula el Código Civil. En tales situaciones, la distribución de los bienes se determina en función del grado de parentesco y la presencia de herederos forzosos. De acuerdo con la normativa nacional, en caso de que uno de los integrantes de una pareja fallezca sin haber dejado testamento, el otro no posee un derecho automático sobre el patrimonio hereditario, a menos que exista un vínculo matrimonial legalmente reconocido. En caso de que el matrimonio no se haya formalizado, el derecho a heredar dependerá de la existencia de una unión jurídica o de hecho acreditada. Este tipo de unión, aunque socialmente equiparada al matrimonio, no tiene los mismos efectos a nivel jurídico y no concede los mismos derechos sucesorios. Los derechos de herencia en estos casos dependen en gran medida de la comunidad autónoma de residencia, ya que cada región establece normas específicas. Esto puede jugar a favor o en contra de la pareja superviviente, según el territorio. En España, el testamento no otorga libertad absoluta para decidir el destino del patrimonio tras el fallecimiento. La ley de sucesiones establece las llamadas legítimas, una porción de la herencia que debe reservarse obligatoriamente a determinados herederos, como los hijos o, en su defecto, los ascendientes. Cuando existen hijos, el cónyuge viudo no hereda la propiedad de los bienes, sino que adquiere el usufructo del tercio de mejora, lo que le permite usar o disfrutar de esos bienes, pero no venderlos ni disponer libremente de ellos. En cambio, si no hay descendientes, pero sí ascendientes vivos, el viudo tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia. Estas reglas se aplican incluso si el testamento establece un reparto distinto, ya que la ley prevalece sobre la voluntad del causante. Por este motivo, aunque el testamento disponga que el cónyuge viudo reciba todos los bienes, esa voluntad queda limitada por la normativa vigente y no puede perjudicar los derechos de los herederos forzosos. Además, el alcance real de los derechos del cónyuge viudo puede variar según la comunidad autónoma de residencia, debido a la existencia de regímenes forales con normas propias. A esto se suma el régimen económico del matrimonio —gananciales o separación de bienes—, que influye directamente en qué parte del patrimonio forma parte de la herencia. En la práctica, esta combinación de factores explica por qué, en muchos casos, el viudo no recibe los bienes en propiedad, aunque el testamento así lo indique.