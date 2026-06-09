Millones de ciudadanos podrán disfrutar de un nuevo descanso obligatorio en junio (Fuente: edición propia).

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Colombia ya tiene marcado en el calendario uno de los festivos más esperados de junio. El Gobierno confirmó que el lunes 15 de junio de 2026 será día feriado en todo el país por la conmemoración del Sagrado Corazón, una celebración religiosa que otorgará un nuevo puente festivo.

La medida impactará a trabajadores, estudiantes, entidades públicas y sectores económicos vinculados al turismo y el comercio.

¿Por qué será feriado el lunes 15 de junio de 2026 en Colombia?

El festivo del lunes 15 de junio corresponde a la celebración de Sagrado Corazón, una de las festividades religiosas con mayor arraigo en el país.

Aunque actualmente es reconocido principalmente como un festivo dentro del calendario laboral, su origen está vinculado a una tradición católica centenaria que durante décadas tuvo una fuerte influencia en la identidad nacional.

La fecha también marca uno de los puentes festivos más importantes del primer semestre, impulsando los viajes, el comercio y las actividades familiares en distintas regiones del territorio colombiano.

El Gobierno confirmó feriado el lunes 15 en todo el país y habrá un nuevo fin de semana largo antes del 29 de junio.

¿Habrá fin de semana largo por el festivo de Sagrado Corazón?

Sí. La decisión permitirá que los colombianos tengan un puente festivo de tres días consecutivos.

El descanso abarcará el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio, lo que representa una oportunidad para viajes, reuniones familiares, actividades recreativas o simplemente para desconectarse de la rutina laboral y académica.

Tradicionalmente, estos fines de semana largos generan un aumento en la movilidad por carretera, la ocupación hotelera y la actividad turística en diferentes regiones del país.

¿Quiénes tendrán descanso durante el feriado del lunes 15 de junio?

Al tratarse de un festivo nacional reconocido por la legislación colombiana, el descanso aplica para la gran mayoría de trabajadores y estudiantes del país.

Las instituciones educativas, entidades públicas y numerosas empresas privadas suelen suspender actividades durante la jornada. Sin embargo, algunos sectores esenciales como salud, transporte, seguridad, hotelería, restaurantes y comercio pueden mantener operaciones normales.

En esos casos, las empresas deben cumplir con las condiciones de remuneración establecidas por la legislación laboral para quienes trabajen durante un día festivo.

¿Cuáles son los próximos festivos después del 15 de junio de 2026?

Tras el puente, los colombianos todavía tendrán varias fechas de descanso durante el segundo semestre del año: