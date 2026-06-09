La medida beneficiará a millones de trabajadores y abrirá la puerta a un nuevo fin de semana largo en el segundo semestre del año.

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El Gobierno nacional confirmó la incorporación de un nuevo festivo al calendario colombiano luego de la sanción de la Ley 2578 de 2026, norma que reconoce oficialmente el Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como jornada de descanso obligatorio.

Como consecuencia de la aplicación de la Ley Emiliani, el primer festivo asociado a esta conmemoración se disfrutará el lunes 13 de julio de 2026, una fecha en la que quienes deban trabajar tendrán derecho a recibir el pago correspondiente con los recargos establecidos por la legislación laboral colombiana.

La medida eleva a 19 el número de festivos nacionales y representa uno de los cambios más relevantes de los últimos años en materia de calendario laboral. Además de otorgar un nuevo día de descanso remunerado, la norma podría impulsar sectores como el turismo, la hotelería, el comercio y el transporte gracias a la creación de un nuevo puente festivo.

¿Por qué el lunes 13 de julio será festivo?

La nueva jornada de descanso tiene origen en la Ley 2578 de 2026, que estableció el reconocimiento oficial del Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá como fecha festiva nacional.

Aunque la celebración religiosa se conmemora tradicionalmente el 9 de julio, la normativa colombiana permite trasladar determinados festivos al lunes siguiente para fomentar los fines de semana largos. Por esa razón, en 2026 el descanso obligatorio se disfrutará el lunes 13 de julio.

El Gobierno decretó que el 13 será feriado y todos los trabajadores públicos y privados cobrarán doble.

La decisión busca fortalecer las actividades económicas relacionadas con el turismo interno y facilitar la movilidad de los colombianos durante los puentes festivos.

¿Quiénes tendrán derecho al nuevo festivo del 13 de julio?

El beneficio aplicará para los trabajadores amparados por la legislación laboral colombiana, tanto del sector público como del sector privado.

Asimismo, entidades estatales, instituciones educativas y numerosas empresas ajustarán sus cronogramas de funcionamiento conforme al nuevo calendario oficial. Esto significa que millones de personas podrán disfrutar del día de descanso remunerado establecido por la ley.

La medida también tendrá efectos sobre diferentes actividades económicas que tradicionalmente modifican sus horarios durante las jornadas festivas.

¿Los trabajadores cobrarán doble si trabajan el lunes 13 de julio?

Sí. Al tratarse de un festivo oficial reconocido por la legislación colombiana, las personas que deban prestar sus servicios durante esa jornada tendrán derecho a recibir el pago correspondiente con los recargos previstos para el trabajo en días festivos.

La normativa laboral establece que laborar durante un festivo genera una remuneración superior a la de una jornada ordinaria, razón por la cual quienes sean requeridos por sus empleadores durante el lunes 13 de julio recibirán una compensación económica adicional.

Esto aplica para trabajadores de sectores que no pueden suspender operaciones, como salud, seguridad, transporte, comercio, servicios públicos y algunas industrias.

¿Qué festivos quedan después de la creación del nuevo feriado?

Tras la incorporación del nuevo día de descanso, estos son algunos de los festivos que conformarán el calendario nacional: