El 19 de marzo de 2026 se declara feriado en varias regiones de España, lo que genera una semana más corta de lo normal. De esta manera, también podrían combinarlo con otro descanso para un fin de semana largo. Aunque no es un festivo nacional, el Día de San José —que coincide con el Día del Padre— se mantiene como jornada no laborable en cinco comunidades autónomas: Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Navarra, Galicia y País Vasco. Según el calendario laboral aprobado, en estas zonas los trabajadores podrán disfrutar de un día libre el jueves 19 de marzo. Esto permite extender el descanso al fin de semana, creando un fin de semana largo de cuatro días si se solicita el viernes 20 como día de asuntos propios o vacaciones. De esta forma, se pasa de jueves a domingo sin trabajar, ideal para escapadas familiares, celebraciones del Día del Padre o simplemente descansar. En el resto del país, el 19 de marzo es un día laborable normal, ya que San José no figura entre los festivos estatales obligatorios. Las comunidades autónomas tienen autonomía para elegir si incluyen esta fecha o la sustituyen por otras como el Día de Santiago (25 de julio). En 2026, solo estas cinco optaron por mantener San José como festivo autonómico. El Día de San José se celebra en España el 19 de marzo por motivos religiosos y tradicionales. Conmemora a San José, esposo de la Virgen María y padre terrenal de Jesús, considerado modelo de trabajador y protector de la familia. Además, es la fecha oficial del Día del Padre en España, tradición impulsada a mediados del siglo XX para reconocer la figura paterna. Vale destacar que la tradición de celebrar a los padres este día nació en 1948, impulsada por una maestra que buscaba honrar a los padres de sus alumnas tras peticiones de estos para tener una jornada propia, similar a la del Día de la Madre.