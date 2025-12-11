Sin visa ni pasaporte | España permitirá el ingreso automático a quienes presenten este documento en frontera

Europa se prepara para aplicar los mayores cambios migratorios en décadas. El nuevo ETIAS será obligatorio para quienes entren al Espacio Schengen sin visado. Además, el EES reemplazará el sellado manual del pasaporte.

Según la Comisión Europea, el sistema “comenzará a operar en el último trimestre de 2026” y, por ahora, “no se requiere ninguna acción de los viajeros”. Sin embargo, conviene conocer los pasos y las excepciones.

Aunque pueda prestarse a confusión, estos permisos de viaje tienen gestiones distintas y aplican a diversas circunstancias. El EES es un registro digital en frontera y se completa al llegar.

En cambio, el ETIAS es un permiso previo para poder viajar. El ETIAS debe tramitarse antes de embarcar y es obligatorio para quienes no necesitan visado.

¿Qué es el ETIAS y cuándo será obligatorio?

El ETIAS es una autorización electrónica para quienes llegan sin visa por estancias cortas. El Consejo de la UE afirma que el sistema “permitirá identificar a las personas que puedan suponer una amenaza a la seguridad antes de que lleguen”. Su objetivo es filtrar riesgos y agilizar el control migratorio.

Tras varios retrasos, la Unión Europea confirmó la hoja de ruta. Primero se activó el sistema EES en octubre de 2025. Luego, seis meses después (abril), el ETIAS será obligatorio. Eso sitúa su entrada en vigor en el último trimestre de 2026, con un período de adaptación que seguirá durante 2027.

Los viajeros deberán completar un formulario digital con datos personales, antecedentes y viajes a zonas de conflicto. La Comisión Europea detalla que la mayoría de las solicitudes se aprueban en minutos.

Proceso de solicitud del ETIAS paso a paso

El ETIAS será simple, rápido y totalmente digital. Los pasos oficiales son:

Formulario en línea con datos personales y de pasaporte.

Preguntas de seguridad sobre antecedentes penales y viajes.

Pago de la tasa. Según el EEAS, “la autorización de viaje ETIAS tendrá un costo de 7 euros. Este cobro estará eximido para personas menores de 18 años o mayores de 70” .

Respuesta automática. Las solicitudes especiales pueden tardar hasta 96 horas.

La autorización valdrá tres años o hasta el vencimiento del pasaporte, lo que ocurra primero.

¿Quién deberá solicitar ETIAS a partir de 2027?

El requisito alcanzará a ciudadanos de países que hoy no necesitan visado. La lista incluye más de 60 naciones. Entre ellas están:

Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Australia y Nueva Zelanda.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.

No afectará a ciudadanos de la Unión Europea ni a quienes ingresen con una visa de larga duración. Sin embargo, quienes viajen con un pasaporte no europeo deberán solicitar ETIAS.

Shutterstock

EES: el nuevo control de entrada y salida desde 2025

A partir de octubre de 2025 comenzará a funcionar el EES, otro sistema clave. La UE explica que almacena información personal, biométrica y datos de entradas previas. Reemplaza el sellado manual del pasaporte.

Al llegar por primera vez tras su activación, el viajero deberá registrar datos y biometría. Los agentes de control podrán tomar una foto del rostro o huellas dactilares. El proceso puede acelerarse mediante “sistemas de autoservicio” o una aplicación móvil si están disponibles.

Quienes ya hayan cruzado la frontera con el EES activo sólo deberán validar sus datos biométricos registrados. En casos excepcionales, la autoridad podrá volver a tomarlos. Los pasaportes biométricos permitirán un ingreso más rápido.

¿Quiénes deben registrarse en el EES?

El EES será obligatorio para todos los viajeros sin ciudadanía europea que ingresen al Espacio Schengen. Afecta a turistas y viajeros de negocios provenientes de Latinoamérica, Asia y África.

Al entrar al territorio, el sistema almacenará:

Fecha y hora de entrada y salida.

Punto de ingreso.

Datos personales y número de pasaporte.

Fotografía y huellas digitales.

Información sobre ingresos denegados previos.

¿Quiénes no deberán tramitar el EES?

Según la normativa europea, no deben registrarse:

Ciudadanos europeos.

Extracomunitarios con tarjeta de residencia vinculada a un ciudadano de la UE.

Titulares de permisos o visas de larga duración.

Participantes en programas educativos autorizados.