El Marbella FC, club que participa en la tercera categoría de ascenso del fútbol español, se encuentra en un proceso próximo a realizar una inversión histórica en sus infraestructuras deportivas. En este sentido, la Fundación Marbella FC llevará a cabo la construcción de un nuevo estadio, que se erigirá como uno de los símbolos modernos en la región sur del país.

El Ayuntamiento de Marbella ha ratificado recientemente el proyecto básico de esta ambiciosa obra, cuyo valor asciende a cerca de 115 millones de euros, colocándola entre las mayores intervenciones urbanísticas y deportivas en el municipio en los últimos años.

Un equipo del ascenso construirá un súper estadio | Invertirá 115 millones de euros y será de los más modernos de la región Marbella FC

Este club del ascenso construirá un súper estadio y será de los más modernos de la región

El nuevo estadio tendrá una capacidad para 10.000 espectadores, superando de manera significativa las limitaciones del recinto anterior. Se ubicará en el centro urbano de Marbella, en una parcela de aproximadamente 45.000 metros cuadrados que previamente ocupaba el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas.

Más allá del campo de fútbol principal, el complejo deportivo incluirá instalaciones de alto nivel que lo convertirán en un estadio multifuncional de gran envergadura:

Un centro de alto rendimiento destinado a la preparación de deportistas.

Un hotel deportivo diseñado con 90 habitaciones.

Un extenso aparcamiento con capacidad para 1.000 vehículos.

Zonas comerciales y gastronómicas que enriquecerán la experiencia de los aficionados.

Estas características lo posicionan como uno de los proyectos más avanzados de la región, con estándares de confort, sostenibilidad y servicios propios de estadios de categorías superiores. El presupuesto destinado a la ejecución material asciende a 81,2 millones de euros, mientras que el costo total del proyecto alcanza casi los 115 millones .

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Adiós al histórico Estadio Antonio Lorenzo Cuevas

El nuevo estadio se erige sobre las ruinas del histórico Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, que fue inaugurado en 1975 y durante varias décadas funcionó como la sede del Marbella FC. Este recinto, con una capacidad aproximada para 7000 espectadores y dimensiones de césped de 100 x 65 metros, tuvo que ser clausurado en 2021 debido a riesgos de colapso.

Subsecuentemente, sufrió un incendio en la zona de césped y fue demolido a finales del verano pasado. Los trabajos de demolición se prolongaron durante varios meses para acondicionar el terreno adecuadamente.

El antiguo estadio no solo fue un punto de encuentro para partidos de fútbol, sino que también se convirtió en un escenario de grandes conciertos internacionales durante las décadas de 1980 y 1990, con actuaciones legendarias de Queen, Michael Jackson, Tina Turner y Prince, quienes dejaron una huella indeleble en la memoria cultural de Marbella.

Nuevo estadio del Marbella FC: detalles de la concesión y plazos clave del proyecto

La Fundación Marbella FC ha recibido del Ayuntamiento una concesión demanial por 75 años para la explotación del nuevo estadio, a cambio de un canon anual de 221.000 euros.

Como requisito, la entidad debe presentar el proyecto de ejecución aprobado en un plazo de dos meses y aportar un aval de 172.700 euros que garantice la reposición de árboles afectados por las obras.

Una vez superados los trámites administrativos y comunicada la puesta en marcha, se estima un plazo de ejecución de dos años y medio. Esto implica que, si todo avanza conforme a lo proyectado, los aficionados del Marbella FC podrán disfrutar de su nueva casa en un futuro cercano.