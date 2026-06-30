Así será nueva estación de trenes en el aeropuerto que lo unirá al resto de líneas de la ciudad

El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat se halla en proceso de establecer una conexión ferroviaria más eficiente y directa. En la actualidad, se lleva a cabo la construcción de una nueva estación de trenes que facilitará su vinculación con toda la ciudad de Barcelona.

En este momento, se desarrolla un proyecto ejecutado por ADIF en las terminales T1 y T2, que se encuentra en su fase final de obras y promete reducir de manera significativa los tiempos de viaje desde el centro de Barcelona y la red de Rodalies.

Edifican una estación de trenes en el aeropuerto que lo enlazará con líneas de toda la ciudad (foto: archivo).

Cómo será la nueva estación de tren del aeropuerto

El recorrido se inicia en la línea convencional Barcelona-Vilanova y se dirige de manera directa hacia las estaciones subterráneas en la T1 (principal) y la T2 (intermedia), con una futura conexión a la Línea 9 del Metro en la T2.

Esta infraestructura forma parte del plan Transformem Rodalies y tiene como propósito integrar el aeropuerto dentro de la red metropolitana a través de servicios de tren directos, logrando así una mejor intermodalidad y movilidad cotidiana.

El proyecto prevé un trazado de doble vía con una longitud total de 5,2 km, de los cuales 4,3 km corresponden a un túnel soterrado que se encuentra debajo de las pistas del aeropuerto, el cual ha sido excavado en gran medida mediante el uso de una tuneladora durante la primera fase.

Edifican una estación de trenes en el aeropuerto que lo enlazará con líneas de toda la ciudad (foto: archivo).

Ventajas de la nueva conexión en Barcelona

Una de las principales ventajas es la reducción significativa de los tiempos de desplazamiento. Se estima que el recorrido desde la estación de Sants hasta las terminales del aeropuerto tomará aproximadamente 20 minutos, lo que representa un tiempo altamente competitivo que permitirá un acceso ágil desde el centro de Barcelona y otras áreas de la red de Rodalies.

Esto constituye una mejora considerable en comparación con las alternativas actuales, beneficiando a millones de pasajeros anuales: se proyecta que más de 7 millones de viajeros anualmente harán uso de esta conexión .

Obras en marcha: avance al día y próximos hitos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, llevó a cabo una visita reciente a las obras, subrayando su importancia estratégica. A pesar de la falta de una fecha exacta confirmada en la fuente principal, el progreso sugiere que se acerca la fase final para habilitar servicios comerciales de manera regular, con pruebas y una posible inauguración hacia finales de 2026 o principios de 2027, conforme a los avances observados.

La segunda fase del proyecto ha alcanzado un 95% de ejecución, con una inversión cercana a los 80 millones de euros en esta etapa, dentro de un programa general que supera los 400 millones. Las labores se concentran en: