La autovía del Guadalhorce avanza con paso firme hacia una transformación histórica en la movilidad del Valle del Guadalhorce y su conexión con el resto de Andalucía y España.

De esta manera, el tramo entre los enlaces de Casapalma y Cerralba, en la A-357, se convierte en el primer paso clave de esta gran infraestructura que promete mejorar el tráfico para siempre.

Construyen la autovía más importante de la región que la unirá con todo el país y mejorará el tráfico para siempre. Foto: Google Maps

Cómo será la nueva autovía en el sur de españa

Este proyecto, impulsado por la Junta de Andalucía, contempla la construcción de 4,2 kilómetros de nueva autovía de doble calzada. El trazado se desarrollará en variante, paralelo a la carretera actual, la cual se mantendrá como vía de servicio para accesos locales y propiedades.

Asimismo, incluye dos carriles por sentido de 3,5 metros cada uno, arcenes exteriores de 2,5 metros e interiores de 1 metro, mediana de 10 metros y bermas de 1 metro .

Entre las estructuras más relevantes se encuentra un nuevo viaducto de 250 metros destinado a cruzar el río Grande, junto con una glorieta en Pizarra y preparativos para el futuro enlace hacia el siguiente tramo (Cerralba-Zalea).

Construyen la autovía más importante de la región que la unirá con todo el país y mejorará el tráfico para siempre. Foto: Guamar

Licitación de la obra con una inversión de 56,9 millones de euros

La inversión asciende a 56,9 millones de euros, con un plazo de ejecución de 46 meses. El proceso de licitación ha sido notablemente concurrido: se recibieron 22 ofertas (21 UTE y una en solitario).

Tras la valoración técnica, dos propuestas destacan con la máxima puntuación de 36 puntos: la UTE Verosa Proyectos y Servicios-Construcciones y Obras Verosa-Probisa Vías y Obras y la UTE Copisa Constructora Pirenaica-Arpo Empresa Constructora.

La mesa de contratación, en acta del 19 de enero, ha progresado en el procedimiento, a la espera de abrir el sobre económico para la adjudicación definitiva.

Nueva autovía: menos atascos, más empleo y mejor conexión

Esta obra representa un revulsivo económico y de movilidad para los municipios del Valle del Guadalhorce. La A-357, que forma parte de la Red Básica de Articulación de Andalucía, abarca 69 km desde Málaga hasta Campillos y ya funciona como autovía hasta Casapalma, soportando picos de hasta 80.000 vehículos diarios.

Desde Casapalma hacia Pizarra, el tráfico excede los 25.000 vehículos al día debido a la intersección de accesos de comarcas como Antequera (A-343), Serranía de Ronda (A-367), Guadalteba y Serranía de la Nieves.