En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este martes, 30 de junio de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 1.783,18 euros. El valor de apertura refleja una variación del -14,715295 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio de Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto podría indicar un aumento en la confianza del mercado.

En la última semana, Ethereum registró un leve avance del 0.36%, pero en el último año acumuló una caída del -60.35%, lo que refleja una evolución global negativa y una rentabilidad desfavorable en el periodo anual, pese al repunte reciente.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, que se sitúa en 32.90%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 55.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.