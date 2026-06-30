El PP redobla la presión sobre Zapatero y prepara una nueva citación para declarar en el Senado

El Partido Popular ha anunciado que volverá a convocar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que comparezca ante el Senado. En esta ocasión, la citación se enmarca en la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La información fue confirmada por la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, durante una rueda de prensa. García recordó que Zapatero ya participó anteriormente en la comisión Koldo, donde, según afirmó, “mintió”. Además, señaló que en aquella comparecencia no fue posible abordar “asuntos tan jugosos como las joyas”.

El PP exige explicaciones a Zapatero

Durante su intervención, la portavoz popular defendió la necesidad de que el expresidente vuelva a dar explicaciones tanto ante la justicia como ante la ciudadanía.

“Quien faltó a la verdad en sede parlamentaria ahora tendrá que dar explicaciones ante el juez y también está obligado a dárselas a los españoles”, afirmó García, quien subrayó que el PP ha decidido citar al exmandatario “sin complejos”.

Aunque Zapatero todavía no ha sido convocado oficialmente, debido a que la fecha de la comparecencia aún no ha sido fijada, su nombre ya figura en la lista de personas que podrán ser llamadas a declarar.

Una citación condicionada por el avance de las investigaciones

Según explicó García, la comparecencia se producirá en el momento que el grupo parlamentario considere oportuno, atendiendo al desarrollo de la investigación y a los avances de los procedimientos judiciales en curso.

“Cuando creamos conveniente, en función de la investigación y en función de los avances de las investigaciones judiciales”, señaló la portavoz, se procederá a citarlo para “que pueda dar explicaciones”.

El PP justifica la inclusión de Zapatero en la relación de comparecientes al considerar que su situación ha evolucionado significativamente desde su intervención en el Senado el pasado mes de marzo. En este sentido, García sostuvo que “ha cambiado mucho” porque, según indicó, “está imputado por delitos muy graves”.

El papel de Gertrudis Alcázar

La portavoz también hizo referencia a la comparecencia de Gertrudis Alcázar, exsecretaria de Zapatero, quien acudió el día anterior a la comisión que investiga la gestión de la SEPI.

El PP redobla la presión sobre Zapatero y prepara una nueva citación para declarar en el Senado EFE

De acuerdo con García, Alcázar optó por acogerse a su derecho a guardar silencio, una decisión que, a su juicio, pudo responder a la intención de “para proteger a Zapatero”, protegerse a sí misma o “para protegerse los dos”.

Ante esta situación, el Partido Popular no descarta volver a convocarla más adelante, dependiendo tanto de la evolución de las investigaciones como de su futura declaración judicial en calidad de investigada.

Críticas del PP por el caso de las joyas

Alicia García mostró además una postura especialmente crítica respecto al asunto de las joyas halladas en el despacho de Zapatero.

“Aquí no vamos a pasar ni una”, advirtió la dirigente popular, quien sostuvo que lo más grave del caso es que mientras “arruinaba a España con la crisis”, el expresidente “se forraba con joyas”.

La comisión continuará durante el verano

Por último, García anunció que el Grupo Popular ha ampliado el plan de trabajo de la comisión de investigación sobre la SEPI y aseguró que las actividades no se interrumpirán durante los meses estivales.

En este contexto, afirmó que julio “no le va a dar tregua” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según expresó, aunque el Ejecutivo quiera “comprar tiempo a costa de lo que sea para tapar su corrupción”, le resultará “imposible” debido tanto a las investigaciones judiciales abiertas como a los trabajos parlamentarios en marcha, que continuarán durante el verano sin interrupciones.