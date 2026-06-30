Vox rechaza investir a Juanma Moreno en la primera votación: solo dará su apoyo si el PP acepta estas condiciones.

Vox votará en contra de la investidura del candidato del PP, Juanma Moreno, en la primera votación del Parlamento andaluz al no existir todavía un acuerdo de gobernabilidad entre ambas formaciones. El rechazo obliga a que el dirigente popular afronte un segundo intento de investidura dentro de 48 horas, mientras continúan las negociaciones.

Pese al desacuerdo inicial, tanto Juanma Moreno como el líder de Vox Andalucía, Manuel Gavira, han reconocido que ambos partidos deberán ceder en sus posiciones para alcanzar un pacto. La formación de Santiago Abascal mantiene que solo respaldará la investidura si el acuerdo incorpora una serie de condiciones, además de plazos y garantías para su cumplimiento.

Vox confirma el voto en contra y condiciona su apoyo a un acuerdo con garantías

Durante el debate de investidura, Manuel Gavira anunció que los quince diputados de Vox votarán en contra de Juanma Moreno en la primera votación, por lo que el candidato popular únicamente contará con los 53 votos del PP, dos menos de la mayoría absoluta.

Gavira explicó que su partido no participa en el debate para hacer “ningún paripé” y sostuvo que Moreno llega a la sesión sin los apoyos necesarios porque “no ha llegado a un acuerdo” con Vox. El dirigente agradeció la “buena disposición” mostrada por el candidato popular “en los últimos días”, aunque lamentó que “deberíamos haber empezado antes” las negociaciones.

Asimismo, insistió en que la formación mantiene su rechazo en esta primera votación porque el PP ha demorado las conversaciones. Sin embargo, dejó abierta la puerta a un acuerdo antes del segundo intento de investidura: será entonces cuando Vox vote a favor, siempre que el pacto incluya “plazos y garantías de cumplimiento”.

Por su parte, Juanma Moreno lamentó el voto contrario de Vox, aunque expresó su confianza en que el diálogo entre ambas formaciones “llegue a buen término”. Además, apostó por negociar “con la máxima intensidad y máxima serenidad para intentar llegar a un acuerdo”.

“No tenemos tiempo que perder, las cuentas de Andalucía no pueden esperar, y no son unas cuentas cualquiera. Cuanto antes empecemos a trabajar y cuanto antes esté consolidado el gobierno, antes empezaremos a trabajar para seguir trabajando”, afirmó Moreno.

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, atiende a los medios este martes en el marco del debate que se está celebrando en la Cámara autonómica sobre la investidura de Juanma Moreno. José Manuel Vidal

Las condiciones que Vox exige al PP para respaldar la investidura

Durante su intervención, Manuel Gavira detalló las prioridades que, según Vox, deben formar parte del futuro acuerdo con el PP para apoyar la investidura. Entre ellas, situó como eje principal la prioridad “de proteger a su propia gente”, lo que definió como la “obligación de servir primero a los andaluces”, especialmente en materia de servicios sociales.

También defendió una “revolución económica” basada en la libertad para que la administración “deje de ser un obstáculo” y facilite la inversión, el emprendimiento y la creación de familias mediante un alivio de la presión fiscal.

En materia de vivienda, reclamó una política “sensata”, con más suelo disponible y menos trabas burocráticas. Además, pidió que el Gobierno “tiene que dejar de pedir perdón por tener campo”, al considerar que la agricultura y la pesca representan “una de nuestra mayores fortalezas”.

Gavira sostuvo además que el futuro acuerdo debe suponer “el principio del fin de la mafia que gobierna en nuestra nación” y aseguró que el Ejecutivo andaluz debe convertirse en “un bastión del sentido común y contra la mafia de Pedro Sánchez”.

Asimismo, defendió que el pacto debe poner fin a las políticas derivadas del fanatismo climático, reducir la burocracia y acabar con la política de efecto llamada que, según afirmó, “amenaza nuestra integridad”. También pidió a Moreno que “supere la ventana de la izquierda” y recalcó que en el próximo gobierno habrá “más influencia de Vox”.

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno, interviene durante la segunda jornada del Pleno de investidura en el Parlamento de Andalucía, este martes. Fuente: EFE Jose Manuel Vidal

Vox insiste en su estrategia nacional y rechaza negociar con el separatismo

Mientras continúan las conversaciones en Andalucía, Vox también endureció su discurso respecto al escenario político nacional. El portavoz del partido en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga, rechazó cualquier posibilidad de negociación con Junts y aseguró que “Con el separatismo no se puede negociar, hay que combatirlo con todas las armas posibles”.

Garriga respondió así a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la necesidad de “pasar página” respecto al proceso independentista. “Nosotros no pasamos página ante el separatismo y el golpismo”, afirmó, al tiempo que calificó a Junts de “hipócrita” por su actuación tanto en el Congreso como en el Parlament.

El dirigente también criticó el proyecto de presupuestos de Cataluña, al considerar que incluyen “mucho gasto superfluo, en torno al 30 %, unos 18.000 millones de euros”, y denunció una “agresión” a la concejal de Vox en Canovelles (Barcelona), Rosa Tajadura, reclamando una reunión con el alcalde del municipio para coordinar su seguridad.