Es oficial | Los ayuntamientos podrán multar con hasta 3000 euros a los vecinos que sacudan el felpudo por la ventana. Fuente: imagen ilustrativa creada con ChatGPT.

En España, las sanciones relacionadas con la limpieza y la convivencia urbana forman parte de las ordenanzas municipales desde hace décadas. Aunque muchas personas las asocian a comportamientos incívicos evidentes, la realidad es que también pueden alcanzar a determinadas costumbres domésticas que se realizan desde balcones, ventanas o terrazas.

Entre algunas prácticas que pueden resultar molestas para otros vecinos se encuentra la de sacudir alfombras, felpudos, manteles o cojines hacia el exterior de la vivienda.

Si bien durante años esta fue una escena habitual en muchos edificios, el hecho de que el polvo, los residuos o la suciedad terminen cayendo sobre la vía pública, patios interiores, terrazas o propiedades ajenas puede derivar en sanciones. La gravedad de la multa dependerá de lo que establezca cada ayuntamiento y de las circunstancias del caso.

Cuáles son las sanciones que pueden recibir los vecinos por sacudir el felpudo por la ventana

Aunque muchas personas no lo saben, en algunos municipios existe la posibilidad de recibir una multa por sacudir una alfombra o un felpudo desde la ventana. La sanción está relacionada, principalmente, con el impacto que esta práctica puede tener fuera de la vivienda.

En caso de que el polvo, la suciedad o los residuos caigan sobre la vía pública o afecten a terceros, la conducta deja de considerarse un asunto individual y pasa a estar sometida a las ordenanzas municipales de limpieza, residuos o convivencia ciudadana.

Uno de los ejemplos más claros es el Ayuntamiento de Madrid, cuya Ordenanza 12/2022, de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular, prohíbe “ensuciar el espacio público por goteo, limpieza de balcones y terrazas, así como por la limpieza o sacudida de alfombras, prendas y objetos similares”.

Es oficial | Los ayuntamientos podrán multar con hasta 3000 euros a los vecinos que sacudan el felpudo por la ventana. Fuente: Freepik. Freepik

También existen regulaciones similares en otros municipios. En Valencia, la ordenanza municipal de limpieza urbana prohíbe sacudir prendas o alfombras desde ventanas, balcones o terrazas.

En Barcelona, el listado municipal de infracciones incluye sacudir ropa o alfombras fuera del horario permitido o sin la debida precaución. Zaragoza, Sevilla y Málaga también contemplan restricciones similares en sus normas de limpieza viaria y gestión de residuos.

La actuación municipal suele producirse cuando existe una denuncia de un vecino, aunque también puede iniciarse por la intervención de los servicios de inspección o de la policía local si se detecta un incumplimiento de la normativa vigente.

Sin embargo, las consecuencias también pueden originarse dentro de la comunidad de propietarios, en caso de que las molestias afecten de forma continuada a otros residentes del edificio.

De cuánto son las sanciones por sacudir el felpudo en la ventana

La Ley de Propiedad Horizontal establece mecanismos para actuar frente a actividades que resulten molestas o perjudiciales para la convivencia vecinal. Por ejemplo, si la suciedad procedente de una vivienda cae habitualmente sobre patios interiores, terrazas, balcones o ventanas ajenas, la comunidad podrá exigir que cese esa conducta.

Asimismo, este tipo de conflicto podrá derivar en acciones legales para reclamar una solución, especialmente cuando la conducta es reiterada o genera daños a otros vecinos. En estos casos, la imposición de una sanción económica dependerá de la gravedad de los hechos y de la regulación de cada municipio.

En la mayoría de los casos, sacudir alfombras o felpudos por la ventana suele encuadrarse como una infracción leve, siempre que no existan daños graves, reincidencia o desobediencia a requerimientos municipales. Por eso, las sanciones más habituales pueden llegar hasta los 750 euros, aunque las cantidades varían según cada ayuntamiento.

Es oficial | Los ayuntamientos podrán multar con hasta 3000 euros a los vecinos que sacudan el felpudo por la ventana. Fuente: imagen ilustrativa creada con ChatGPT. ChatGPT

Sin embargo, en casos de infracciones graves, las multas pueden llegar hasta los 3000 euros. Esta elevada cuantía corresponde a casos de reincidencia continuada, incumplimiento reiterado o requerimientos administrativos que generan un perjuicio a terceros o al entorno urbano.

El objetivo de estas sanciones civiles, legales y económicas es evitar que determinadas prácticas domésticas generen consecuencias en el espacio público o afecten a terceros. Además, la normativa busca proteger la convivencia vecinal, la imagen y el mantenimiento de los espacios urbanos para evitar la acumulación de residuos en calles, aceras o mobiliario público.