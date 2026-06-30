En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este martes, 30 de junio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 47,43 euros. El valor de apertura refleja una variación del 172,74663 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días.

Esto indica que el interés por Litecoin está en aumento, lo que podría reflejar una mayor confianza de los inversores en su futuro.

Litecoin ha mostrado una leve recuperación reciente, con un avance de 2.25% en la última semana; sin embargo, su cotización acumula una caída de -55.89% en el último año, lo que refleja una rentabilidad negativa a 12 meses y sugiere que, pese al repunte de corto plazo, aún no se revierte la tendencia bajista anual.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es del 30.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 52.34%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.