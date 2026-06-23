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Miles de ciudadanos españoles y extranjeros residentes en España podrían encontrarse con problemas para viajar si no renuevan a tiempo su pasaporte.
Las autoridades recuerdan que los documentos vencidos o que no hayan sido actualizados cuando corresponde pierden automáticamente su validez, lo que impide su utilización para desplazamientos internacionales.
La advertencia cobra importancia en plena temporada de vacaciones, cuando aumenta el número de personas que organizan viajes al exterior sin comprobar el estado de su documentación. En muchos casos, los viajeros descubren el problema apenas días antes de partir, cuando ya cuentan con vuelos y alojamientos reservados.
El Gobierno recuerda que la renovación del pasaporte es un trámite obligatorio una vez alcanzada su fecha de vencimiento. Quienes posterguen esta gestión dejarán de disponer de un documento válido para viajar y deberán completar el procedimiento antes de salir del país o ingresar a determinados destinos internacionales.
Además, numerosos países exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima de varios meses desde la fecha de entrada, por lo que incluso algunos documentos próximos a vencer pueden generar inconvenientes en los controles migratorios.
¿Quiénes pueden quedarse con el pasaporte sin validez?
La medida afecta tanto a ciudadanos españoles como a extranjeros que utilizan un pasaporte expedido por su país de origen y que residen en España. En todos los casos, la validez del documento está sujeta a los plazos establecidos por las autoridades emisoras.
Una vez alcanzada la fecha de vencimiento, el pasaporte deja de ser válido para viajes internacionales. Esto significa que no podrá utilizarse para embarcar en vuelos al exterior ni para cumplir con los requisitos de ingreso exigidos por numerosos países.
Las autoridades recomiendan comprobar la fecha de caducidad antes de organizar cualquier desplazamiento, especialmente durante los períodos de mayor demanda de renovaciones.
¿Qué trámite deben realizar para evitar problemas al viajar?
Para evitar problemas al ingresar a España como turista (estancias de hasta 90 días), debes preparar y llevar contigo la siguiente documentación para presentarla en el control migratorio:
- Pasaporte vigente: Debe tener al menos tres meses de validez posterior a tu fecha prevista de salida del espacio Schengen y estar en buen estado.
- Pasaje de regreso: El billete de avión de ida y vuelta a tu país de origen es obligatorio.
- Alojamiento confirmado: Reserva de hotel, contrato de alquiler o una carta de invitación oficial (tramitada previamente por tu anfitrión en una comisaría de policía en España si te alojas en casa de amigos/familiares).
- Suficiencia económica: Debes demostrar que cuentas con al menos 1118 euros por persona y día de estancia. Esto se acredita con efectivo, extractos bancarios o tarjetas de crédito.
- Seguro médico de viaje: Obligatorio contar con una cobertura mínima de 30.000 euros para emergencias médicas y repatriación.
- Autorización ETIAS: Requisito de registro electrónico previo (para ciudadanos de países exentos de visado) exigido por la Unión Europea