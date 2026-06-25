Confirmado | Ayuntamientos multarán a vecinos que no cumplan con estos requisitos con sus extractores de humo. Fuente: Freepik

En España, uno de los puntos de mayor conflicto entre vecinos radica en la invasión de humos y olores de casas ajenas, ya sea por una instalación incorrecta de campanas extractoras o eventos que hacen que se acumulen incómodas capas de hollín en las ventanas.

Sin embargo, existe un marco legal que ampara a los damnificados en estos casos e insta a cada vecino a chequear sus propias instalaciones de escape de gases para las cocinas domésticas.

Las reglas a nivel estatal están plasmadas en el Código Técnico de la Edificación y el Código Civil. Estas legislaciones especifican que la evacuación de gases provenientes de estos artefactos debe realizarse mediante conductos independientes de forma obligatoria.

Confirmado | Ayuntamientos multarán a vecinos que no cumplan con estos requisitos con sus extractores de humo. Fuente: Freepik Freepik

Qué requisitos deben cumplirse con los extractores de humo

La normativa establece una serie de requisitos que los ciudadanos deben cumplir para el escape de humo de sus artefactos y cocinas domésticas.

Las canalizaciones deben desembocar en la cubierta del edificio, ya sea el tejado o la azotea común.

Esta exigencia es de importancia, ya que en muchos casos es habitual toparse con viviendas antiguas y reformas deficientes para los extractores. Por ejemplo, algunos artefactos aún expulsan sus gases al patio de luces o fachada exterior del bloque.

Si bien es una práctica común, no solo se trata de una molestia ocasionada a un vecino en particular, sino que se considera como una infracción administrativa en la mayoría de las ordenanzas de protección ambiental de los ayuntamientos españoles.

Por otro lado, en caso de que la salida de humo incumpla con la homologación, no solamente se perjudica la estética del inmueble o altera la convivencia, sino que el propietario que incurre en infracción podría enfrentar sanciones económicas.

De cuánto son las multas por una instalación incorrecta de extractores de humo

Generalmente, las multas oscilan entre los 750 y 3.000 euros, valor que calibran los técnicos municipales dependiendo de la gravedad del perjuicio, el nivel de residencia y la regulación específica de la localidad donde reside el propietario.

En Madrid, la Ordenanza de Salubridad Pública impone sanciones económicas que parten de los 750 euros y aumenta si se considera que podría provocar un incendio u ocasionar daños a la salud.

Confirmado | Ayuntamientos multarán a vecinos que no cumplan con estos requisitos con sus extractores de humo. Fuente: Pexels/Lisa Anna Pexels/Lisa Anna

Mientras, en Barcelona la normativa prohíbe la realización de barbacoas de carbón en la terraza, con multas que pueden alcanzar hasta los 500 euros. Incluso, podrían ser de 3000 euros si se verifica que un extractor deriva los gases a un patio interior cerrado.

Como denunciar una instalación incorrecta de extractores de humo

Los vecinos que detecten un erróneo escape de gases provenientes de cocinas domésticas pueden efectuar una denuncia administrativa en el ayuntamiento. Sin embargo, la legislación también ofrece una alternativa más rápida a través de los tribunales civiles.

La situación se agrava durante la temporada de parrillas y barbacoas, especialmente las de carbón. En estos casos, el humo no pasa por ningún sistema de extracción hacia el tejado y entra directamente en las viviendas, cuyos vecinos suelen abrir las ventanas para combatir el calor.

El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal otorga plenos poderes a las comunidades de propietarios para iniciar acciones judiciales contra residentes que desarrollen actividades molestas o que contribuyan a la insalubridad de los espacios.

De esta forma, si los afectados pudieran demostrar ante un juez que la instalación de un extractor de humo proveniente de cocinas domésticas o barbacoas no cumple con los requisitos mínimos de habitabilidad, la justicia podría ordenar el cese inmediato de la actividad. Además, podría exigir el retiro definitivo de la instalación ilegal.