En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este martes, 30 de junio de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,18 euros, cifra que refleja una variación del -2,14% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, reflejando un aumento en la confianza del mercado.

La cotización de Ripple muestra una evolución mixta: en la última semana apenas retrocedió un -0.4%, señal de estabilidad reciente, pero en el último año acumula un descenso del -58.11%, evidenciando una fuerte tendencia bajista y una rentabilidad negativa en el periodo anual.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana es del 23.57%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.74%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.