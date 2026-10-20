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Málaga es uno de los destinos más elegidos por quienes sueñan con conocer el sur de España, disfrutar de sus playas y recorrer sus calles. Ahora, una familia busca voluntarios que quieran vivir una experiencia en la ciudad a cambio de colaborar con el cuidado de sus dos hijos y ayudarlos a mejorar su inglés.

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Cómo es la propuesta para vivir en Málaga

La oportunidad, publicada en Worldpackers, está dirigida a personas que quieran compartir tiempo con Asier, de 10 años, y Aitana, de 7, mientras sus padres trabajan. La principal tarea será acompañarlos durante algunas horas al día, jugar con ellos y comunicarse en inglés para que ganen confianza y mejoren su comprensión del idioma.

La familia busca a alguien que tenga paciencia, sea responsable y pueda ayudar a los niños a soltarse al hablar inglés. Además, el voluntario podrá compartir actividades con ellos tanto dentro de la casa como en los espacios comunes de la comunidad, que incluyen una piscina y pistas deportivas.

La colaboración requiere 24 horas semanales, principalmente durante las mañanas, de 9 a 14, aunque podría ser necesario cubrir algunas horas por la tarde. A cambio, el voluntario tendrá tres días libres por semana para conocer Málaga y sus alrededores.

Cómo es la propuesta para vivir en Málaga.
Cómo es la propuesta para vivir en Málaga.Unsplash | Audiencias.

Qué ofrecen a cambio del voluntariado

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que incluye alojamiento y comida durante la estadía. La familia ofrece una habitación privada, con cama propia, y las tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena.

Además, el voluntario podrá acceder a otros beneficios:

  • Lavandería gratuita.
  • Uso de una cocina equipada.
  • Internet de alta velocidad.
  • Bicicletas disponibles para trasladarse.
  • Traslado desde el lugar de llegada hasta la vivienda.
  • Excursiones y caminatas gratuitas por la ciudad.

La experiencia también contempla tareas vinculadas con la enseñanza de idiomas, la práctica de deportes y algunas labores domésticas, como hacer las camas y colaborar con el orden del hogar.

Cuáles son los requisitos para postularse

La convocatoria, publicada en Worldpackers, está dirigida a personas de entre 18 y 30 años que tengan un nivel intermedio de inglés o conocimientos básicos de español. Se admiten voluntarios individuales, pero no parejas ni dúos, y la propuesta está destinada a personas que se encuentren fuera de España.

Entre las condiciones de convivencia, la familia solicita puntualidad, responsabilidad, limpieza y respeto por todos sus integrantes. También establece que no está permitido fumar ni consumir alcohol, y que no se puede invitar a otras personas a la vivienda.

Los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de ser necesaria, corren por cuenta del voluntario.

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La propuesta puede resultar una alternativa para quienes quieran conocer Málaga desde una experiencia cotidiana, compartir tiempo con una familia local y practicar idiomas mientras descubren el sur de España.