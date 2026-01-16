Dinamarca ofrece más de 1200 vacantes laborales para trabajadores extranjeros en sectores como tecnología, salud e industria.

Se despide Uber Eats: la empresa anuncia que dejará de trabajar con todos los autónomos del país

Mercado laboral: la tasa de empleo marca un nuevo récord histórico en España y otros países de la OCDE

Dinamarca se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos europeos más atractivos para trabajadores extranjeros gracias a su relativamente baja tasa de desempleo, altos niveles de bienestar social y mercados laborales dinámicos. Profesionales de distintos perfiles están cada vez más interesados en buscar oportunidades fuera de España para mejorar su situación económica y ampliar su experiencia profesional.

En este contexto, el portal europeo de empleo EURES (European Employment Services) muestra que en Dinamarca existen actualmente más de 1200 ofertas de trabajo que potencialmente pueden interesar a personas que hablen español, dependiendo de las competencias, experiencia y requisitos lingüísticos de cada vacante.

El sector tecnológico es uno de los que concentra más vacantes en Dinamarca, con demanda de perfiles cualificados y dominio de inglés. Freepik

Qué tipos de vacantes hay para hispanohablantes en Dinamarca

Las vacantes publicadas en EURES para Dinamarca cubren un abanico amplio de sectores, desde perfiles técnicos hasta puestos más generalistas que pueden adaptarse a trabajadores cualificados o con experiencia previa en determinadas áreas.

Entre los tipos de empleo que aparecen en las búsquedas del portal europeo se encuentran ofertas relacionadas con la industria, logística, tecnología, salud y servicios, aunque no siempre se especifica el requisito de dominar el español en la descripción. Esto implica que muchas de estas oportunidades están abiertas a candidatos multilingües o con habilidades profesionales relevantes.

Dinamarca es conocida por su modelo de mercado laboral que combina flexibilidad con protección social, un enfoque que ha atraído a profesionales extranjeros en sectores como la tecnología, ingeniería y atención sanitaria, entre otros.

Cómo buscar trabajo en Dinamarca y requisitos básicos

Para quienes deseen emigrar a Dinamarca, el primer paso es familiarizarse con los sistemas de búsqueda de empleo disponibles en Europa. La red EURES ofrece herramientas para explorar vacantes, crear alertas personalizadas y recibir asesoría para la movilidad laboral dentro del Espacio Económico Europeo.

Es importante tener en cuenta que, aunque algunas ofertas pueden mencionar la posibilidad de hablar español, el dominio del inglés o incluso del danés suele ser un requisito solicitado por muchas empresas, en especial en sectores que implican trato con clientes locales o equipos internacionales.

Además, los interesados deben verificar los requisitos migratorios y de residencia vigentes. Como país miembro de la Unión Europea, Dinamarca permite la libre circulación de trabajadores europeos, lo que facilita el traslado sin necesidad de visado para ciudadanos de la UE siempre que se cumplan los requisitos básicos de empleo y residencia.

Qué tipos de puestos están más demandados en Dinamarca

El mercado laboral danés presenta vacantes en una gran variedad de sectores, algunos de ellos con escasez estructural de mano de obra que abre oportunidades reales para profesionales extranjeros, incluidos quienes hablan español y dominan también inglés u otros idiomas.

Según información del servicio europeo de empleo EURES y fuentes especializadas, los sectores con mayor demanda de trabajadores en Dinamarca incluyen salud, tecnología, industria y servicios, entre otros.

En particular, la demanda más significativa se concentra en áreas como la atención sanitaria, con necesidad de enfermeros y profesionales de la salud tanto en hospitales como en cuidados domiciliarios. La presión demográfica por una población envejecida y la falta de especialistas hace que estos puestos estén entre los más buscados.

Otro grupo de vacantes corresponde a ingenieros y técnicos en sectores industriales y de energías renovables. Dinamarca es un país líder en energía eólica y tecnologías verdes, por lo que profesionales con experiencia en ingeniería eléctrica, mecánica, automatización y control industrial son altamente valorados.

También existen oportunidades en la transformación digital y la tecnología de la información, donde las empresas requieren perfiles que puedan contribuir a la innovación y al desarrollo de soluciones tecnológicas, así como en el campo de la logística y la construcción, donde la automatización y la modernización industrial sustentan la creación de nuevos empleos.

Para muchos de estos puestos no siempre se exige el dominio del danés, especialmente en empresas internacionales o entornos técnicos; en cambio, el inglés suele ser suficiente para acceder a las ofertas y, junto con otros conocimientos profesionales, aumenta las posibilidades de éxito al emigrar y trabajar en Dinamarca.

Por qué Dinamarca atrae a trabajadores extranjeros

El mercado laboral danés atrae a profesionales de distintos países por varias razones, entre ellas la calidad de vida, un equilibrio entre trabajo y vida personal y sistemas laborales que priorizan tanto la productividad como el bienestar del trabajador.

Además, testimonios de trabajadores extranjeros coinciden en señalar que las condiciones laborales pueden incluir jornadas más equilibradas, estructuras salariales competitivas y beneficios sociales sólidos, en comparación con las oportunidades tradicionales en otros mercados europeos.

Aunque el dominio del danés puede ser una ventaja competitiva en algunos sectores, especialmente en posiciones que requieren interacción directa con residentes locales, en muchos empleos internacionales el inglés es suficiente para desenvolverse, y en algunos casos el español puede aportar valor añadido, sobre todo en puestos orientados a mercados globales o atención a comunidades hispanohablantes.

Los salarios y el nivel de vida en Dinamarca figuran entre los más altos de Europa, especialmente en áreas técnicas y profesionales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El mercado laboral danés también se caracteriza por políticas como la llamada flexiguridad, que combina flexibilidad en la contratación con altos estándares de seguridad social. Esto ha contribuido a que Dinamarca mantenga una tasa de desempleo relativamente baja y una demanda constante de trabajadores cualificados.

Para quienes evalúan la posibilidad de emigrar y trabajar en Dinamarca, es clave realizar una planificación anticipada, comprender los requisitos laborales y evaluar cómo los conocimientos de idiomas y competencias profesionales pueden ampliar las oportunidades disponibles.