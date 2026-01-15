España y otros países de la OCDE en niveles récord de la tasa de empleo

Según indicó este jueves la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un comunicado, el porcentaje de personas con empleo entre los que están en edad de trabajar (de 15 a 64 años) fue del 70,3% entre julio y septiembre por tercer trimestre consecutivo.

En ese tercer trimestre, se alcanzaron récords desde el comienzo de la serie en 2005 en Francia (69,4%), Grecia (64,6%), Hungría (75,2%), Japón (80,1%), Corea del Sur (69,9%), Polonia (73,1%), Portugal (74,1%), España (67%) y Turquía (55,1%).

Por su parte, España ha sido uno de los países en los que más se ha incrementado la tasa de empleo entre finales de 2019 y el tercer trimestre de 2025. Según los datos compartidos por la OCDE, el crecimiento fue de 3,5 puntos porcentuales, mientras que la media en la organización fue de 1,4 puntos.

Los países con mayor crecimiento en la tasa de empleo en Europa

Durante el período entre 2019 y el tercer trimestre de 2025, los países con mayores subidas de la población ocupada en términos relativos fueron: Grecia (7,9 puntos al 64,6%), Polonia (5,2 puntos al 73,1%) y Turquía (4,8 puntos al 55,1%).

A su vez, los países con la tasa de empleo más baja en la OCDE son Turquía (55,1%) e Italia (62,5%) por parte de los países europeos, y luego los miembros latinoamericanos: Costa Rica (61,4%), México (63,1%), Colombia (64,4%) y Chile (64,6%).

Por otro lado, en noviembre la tasa de paro en el conjunto de la organización se mantuvo estable en el 5% respecto a septiembre, el último mes para el que hay datos comparables, y España dejó de ser el que tenía la cifra más elevada, al ser superada por Finlandia.

En concreto, el desempleo en Finlandia aumentó dos décimas en noviembre respecto al mes anterior al 10,6%, mientras en España disminuyó una décima al 10,4%.

Con información de: EFE