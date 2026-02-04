El documental Elon Musk al descubierto, una investigación que revela testimonios inéditos, filtraciones internas y los secretos mejor guardados del imperio Tesla, llega al streaming.

El fenómeno Elon Musk vuelve al centro del debate público, esta vez lejos de los lanzamientos tecnológicos y de las promesas futuristas. Un nuevo documental de investigación pone el foco en el lado más opaco del empresario y en el funcionamiento interno de Tesla, una de las compañías más influyentes del sector tecnológico y automotriz a nivel global.

La producción reúne testimonios inéditos, material documental nunca antes visto y filtraciones internas que cuestionan el relato oficial sobre el desarrollo del coche autónomo. El estreno promete reabrir una discusión incómoda sobre responsabilidades, transparencia y seguridad, en un momento en el que la figura de Musk sigue concentrando poder económico, mediático y político.

El documental analiza el ascenso de Elon Musk y las decisiones clave que marcaron la expansión de Tesla y el desarrollo del coche autónomo. Beetz Brothers Film Production / Filmin

Se estrena el documental que revela todos los secretos de Elon Musk

El documental titulado Elon Musk al descubierto llegará a la plataforma Filmin el próximo 20 de marzo, según confirmó la propia compañía de streaming. La película tuvo su estreno mundial en el prestigioso International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA), uno de los principales escaparates del cine documental a nivel internacional.

La producción se adentra en las entrañas del imperio Tesla a partir de entrevistas con antiguos altos cargos, colaboradores cercanos, denunciantes y víctimas, quienes relatan desde dentro cómo se gestionaron los riesgos del sistema de conducción autónoma. El eje central del relato es la brecha entre el discurso público de innovación y los problemas técnicos que, según el documental, habrían sido ocultados durante años.

Qué revela este documental sobre Tesla y el coche autónomo

Uno de los puntos más delicados del documental es el análisis del sistema Autopilot de Tesla. La película reconstruye el momento en el que, en 2014, Musk presentó ante un público entusiasta sus planes para un coche completamente autónomo, cuando la tecnología aún estaba lejos de ser segura para circular por carretera.

Según se expone en el filme, los primeros usuarios de Tesla habrían sido utilizados como parte del proceso de entrenamiento del software, aportando datos reales mientras conducían. Un accidente mortal ocurrido en Florida marcó un punto de inflexión y dio inicio a una larga batalla judicial. El conductor sobrevivió y declaró que el piloto automático estaba activado, pero la familia de la víctima no recibió datos, explicaciones claras ni acceso a los datos del vehículo, según recoge el documental.

The Tesla Files y las filtraciones que sacuden al imperio Musk

El corazón de la investigación se apoya en una de las mayores filtraciones corporativas recientes del sector tecnológico. En 2022, un denunciante anónimo entregó a un periodista del diario económico alemán Handelsblatt más de 100 gigabytes de documentos internos de Tesla, conocidos como The Tesla Files.

Este archivo incluye más de 3000 quejas de clientes, correos electrónicos, informes técnicos y mensajes internos que documentan fallos recurrentes del Autopilot, accidentes graves y advertencias que, según el documental, fueron ignoradas de forma sistemática. Lejos de casos aislados, el material mostraría un patrón de ocultación de información, evasión de responsabilidades y órdenes internas para evitar dejar constancia escrita de los problemas detectados.

A partir de estas pruebas, la película traza una radiografía inédita del funcionamiento interno de Tesla y de los mecanismos que habrían permitido seguir comercializando una tecnología inestable mientras se reforzaba el aura pública de Musk como visionario infalible.

El estreno de Elon Musk al descubierto reabre el debate sobre el poder, la innovación y la responsabilidad de las grandes figuras del Big Tech. Beetz Brothers Film Production / Filmin

Dónde y cuándo se podrá ver el documental

Elon Musk al descubierto se estrenará en exclusiva en Filmin el 20 de marzo, dentro de su catálogo de documentales internacionales. La plataforma refuerza así su apuesta por el cine de investigación y los contenidos que abordan el poder de las grandes tecnológicas desde una mirada crítica.

El estreno llega en un contexto especialmente sensible para Musk y para el sector del Big Tech, marcado por crecientes debates sobre regulación, seguridad y responsabilidad corporativa. El documental no se limita a reconstruir hechos pasados, sino que plantea preguntas incómodas sobre el presente y el futuro de la movilidad autónoma y sobre el precio real de la innovación cuando avanza más rápido que los controles.