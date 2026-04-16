La Armada de Estados Unidos enfrenta un problema que ya no puede ocultar: el desgaste de sus unidades más estratégicas en operaciones prolongadas. El equilibrio entre presencia global y sostenibilidad operativa empieza a tensionarse en un contexto internacional cada vez más exigente. El caso del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado del mundo, resume esa tensión. El buque ha superado los 200 días de despliegue continuo desde junio de 2025, un récord reciente que ha encendido alarmas dentro del Pentágono por sus consecuencias sobre la tripulación y los sistemas del navío. El USS Gerald R. Ford representa la punta de lanza de la capacidad naval estadounidense. Diseñado para proyectar poder en cualquier punto del mundo, combina tecnología avanzada con una enorme capacidad operativa. Sin embargo, su despliegue extendido ha puesto en evidencia una limitación clave. Más de siete meses en operaciones continuas superan los estándares habituales para este tipo de misiones, incluso en escenarios de alta intensidad. Este exceso no es menor: rompe los ciclos previstos de mantenimiento y descanso operativo. El recorrido del buque tampoco ha sido menor. Tras operar en Europa, fue redirigido al Caribe para misiones antinarcóticos bajo el Comando Sur de Estados Unidos, lo que prolongó aún más su tiempo en misión sin una pausa estructural. El impacto no se limita al buque. La tripulación del USS Gerald R. Ford ha estado sometida a un ritmo de trabajo excepcional durante meses. Este tipo de despliegues prolongados afecta directamente la moral, el rendimiento y la estabilidad personal de los marinos. El jefe de Operaciones Navales, el almirante Daryl Caudle, fue claro al respecto. “Golpean la vida personal de los marinos y perjudican la preparación material”, afirmó sobre las misiones extendidas. Además, advirtió que el sacrificio exigido “ya no es tolerable”. En paralelo, los sistemas del buque también sufren. Cada día adicional acelera el desgaste estructural y electrónico, alterando los ciclos de mantenimiento. Cuando el portaaviones regresa a puerto, lo hace en peor estado del previsto, lo que incrementa los costes de reparación y retrasa su disponibilidad futura. Este efecto acumulativo no es menor. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el mantenimiento diferido puede afectar directamente la preparación de la flota y su capacidad de respuesta. El debate ha llegado al nivel más alto de mando. El almirante Caudle ha dejado claro que se opondrá a nuevas extensiones del despliegue del USS Gerald R. Ford, incluso reconociendo su valor estratégico. “Es una opción invaluable”, afirmó, pero el coste operativo ya no es asumible. Esta decisión marca un punto de inflexión. La Armada de Estados Unidos empieza a reconocer que la supremacía naval no depende solo de la tecnología, sino de mantener un equilibrio entre capacidad operativa, mantenimiento y bienestar del personal. El caso del portaaviones USS Gerald R. Ford refleja un problema más amplio. La presión por sostener presencia global en múltiples escenarios está llevando al límite a las plataformas y a las personas que las operan. El resultado es un sistema que necesita ajustarse para seguir siendo sostenible en el tiempo.