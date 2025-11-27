Buenas noticias | El mercado de hipotecas firma su mejor septiembre en 15 meses con subas de dos dígitos.

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad alcanzó en septiembre 46.120 operaciones, un 12,2% más que en el mismo mes de 2024 y la cifra más alta desde octubre de 2024, con lo que suma ya 15 meses consecutivos al alza, según los datos publicados por el INE.

El Instituto Nacional de Estadística indica en una nota publicada este jueves que el importe medio de estas operaciones fue de 171.612 euros, lo que supone una subida del 14,1% desde el mismo mes del año pasado, y el capital prestado rozó los 8.000 millones de euros (7.914,7), un 28,1% más.

En septiembre se registraron cerca de 60.000 hipotecas (59.261), un 14,6% más que en el mismo mes del pasado ejercicio, por un importe medio de 195.184 euros, un 14,2% más que un año antes, por lo que el capital prestado ascendió a 11.566,6 millones, un 30,8% más.

Optimismo del sector

Profesionales del sector han valorado los datos de septiembre, que constatan que “tal y como era de esperar, tras el parón estacional de agosto el mercado se ha reactivado con fuerza”, según apunta Juan Villén, director general de Idealista/hipotecas.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, asegura que 2025 se perfila “como uno de los mejores años para el mercado”, en tanto que desde RN Tu Solución Hipotecaria, el consejero delegado, Ricardo Gulias, advierte de que este dinamismo contrasta con un sector bancario más prudente y selectivo.

“Las entidades están centrando sus esfuerzos en compradores muy concretos, los que financian hasta el 90% del valor de compra, con sueldos superiores a 3000 euros y al menos dos años de antigüedad”, aclara.

Por lo que respecta a los tipos de interés, para las hipotecas constituidas sobre viviendas el tipo medio fue del 2,85%, y el plazo medio de 25 años; el 39,4% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable, y el 60,6% a tipo fijo.

El tipo de interés medio al inicio fue del 2,89% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,83% para las de tipo fijo.

Atendiendo a las modificaciones experimentadas por los contratos, el número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad se redujo un 11,2% en septiembre en tasa anual.

Las novaciones (o modificaciones con la misma entidad financiera) disminuyeron un 29,9%, y las subrogaciones al acreedor (cambia de entidad) un 30,2%, en tanto que las subrogaciones al deudor (cambia el titular) aumentaron un 88,9%.

En su nota, el INE destaca que el 80,3% de las 13.076 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con las mayores tasas de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en septiembre fueron La Rioja (33,9%); Murcia (30,5%) y Cantabria (27,3%).

Los menores aumentos se registraron en Canarias (0,2%); Castilla y León (1,7%) y Andalucía (6,3%).

Fuente: EFE