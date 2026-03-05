En medio de la guerra que mantiene con Estados Unidos, Irán completó la renovación de un submarino de origen ruso, por lo que es un gran avance para la capacidad naval de la República Islámica. Justamente, en febrero de 2026, imágenes satelitales de alta resolución de las fuentes de inteligencia abierta (OSINT) confirmaron que la Armada iraní completó la modernización de uno de sus tres submarinos clase Kilo de origen ruso, adquiridos en la década de 1990. Este submarino, que estuvo meses en dique seco en la Base 1 de Bandar Abbas (puerto Shahid Bahonar), regresó a servicio operativo tras un overhaul iniciado alrededor de mayo de 2025. Estas mejoras permiten superar desafíos como la alta salinidad, corrientes fuertes y aguas poco profundas del Golfo Pérsico, donde los Kilo enfrentan limitaciones operativas desde su reacondicionamiento previo en 2012. Irán posee tres unidades clase Kilo, consideradas sus submarinos de mayor desplazamiento y capacidad de patrulla en profundidad. Su modernización “nacional” —realizada en instalaciones propias pese a sanciones— fortalece la vigilancia del Estrecho de Ormuz, ruta clave para el petróleo mundial. Este avance ocurre en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, que desplegó dos grupos de portaaviones (incluyendo el USS Gerald R. Ford) y presiona por un nuevo acuerdo nuclear bajo amenaza de acción militar. Aunque no se trata de un submarino completamente nuevo de diseño 100% iraní entregado en 2026, la capacidad de modernizar y mantener estos “black holes” (agujeros negros), llamados así por su dificultad para detectarlos, lo cual genera temores en Washington. A su vez, la Armada iraní complementa esta flota con más de 20 submarinos nacionales de menor tamaño, como la clase Ghadir (SSM, 125 toneladas sumergidas), propulsados eléctricamente y optimizados para emboscadas litorales. Estos minisubmarinos, difíciles de detectar en aguas congestionadas, representan una amenaza asimétrica contra fuerzas superiores como la US Navy. De acuerdo al ranking de Global Firepower de 2026, Irán se encuentra en el puesto número 16 si se suman todas las fuerzas armadas que posee. Ahora bien, en el caso de su poderío naval, sus activos totales caen al puesto 34, mientras que el tonelaje total de embarcaciones sube al 12.º lugar. Así es su flota marina: