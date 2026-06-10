La expansión de las tarjetas con tecnología sin contacto abrió la puerta a nuevas formas de fraude electrónico. En este contexto, una práctica doméstica comenzó a circular entre usuarios: envolver las tarjetas en papel aluminio como método de protección .

La idea, que a primera vista puede parecer exagerada, encuentra respaldo en principios físicos concretos. Especialistas en ciberseguridad analizan su eficacia y advierten sobre sus límites dentro de un ecosistema financiero cada vez más complejo.

La tecnología que vulnera las tarjetas

Las tarjetas contemporáneas integran tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia), que facilita la realización de pagos sin contacto a través de ondas electromagnéticas de corto alcance.

Esta avance no solo acelera las transacciones, sino que también introduce riesgos como el “skimming” inalámbrico, una técnica que tiene como objetivo interceptar datos sin requerir contacto físico.

Frente a esta vulnerabilidad, el papel aluminio se comporta como una barrera conductora que bloquea las señales electromagnéticas. Al envolver la tarjeta, se produce un efecto análogo al de una jaula de Faraday, lo que impide que dispositivos externos capten la información.

De este modo, la estrategia puede disminuir la posibilidad de lectura no autorizada en lugares concurridos como aeropuertos o sistemas de transporte público.

Efectividad contra el robo de datos

Los especialistas coinciden en que el método posee fundamentos científicos; sin embargo, su efectividad está sujeta al contexto. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos indica que los incidentes de robo de datos a través de RFID existen, aunque son poco frecuentes en comparación con otras modalidades de fraude digital, como el phishing o la clonación tradicional.

Asimismo, análisis realizados por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología afirman que el bloqueo de señales mediante materiales conductores efectivamente funciona desde la perspectiva física.

No obstante, se enfatiza que la distancia requerida para captar datos de una tarjeta sin contacto típicamente es muy corta, lo que restringe el alcance real de estos ataques.

Por consiguiente, envolver tarjetas en aluminio puede proporcionar una capa adicional de protección; sin embargo, no representa una defensa total ni indispensable para la mayoría de los usuarios.

¿Funciona de verdad o es solo un mito?

El empleo de papel aluminio no es un mito; sin embargo, tampoco puede considerarse una solución definitiva. Expertos en seguridad sugieren priorizar herramientas concebidas exclusivamente para tal fin, como billeteras con bloqueo RFID o aplicaciones bancarias que ofrezcan alertas en tiempo real.

Adicionalmente, organismos como Interpol advierten que los ciberdelincuentes utilizan métodos más sofisticados y rentables que el escaneo inalámbrico en espacios públicos. Entre ellos, se encuentran el robo de credenciales digitales y ataques a plataformas online.

El papel aluminio puede resultar útil en situaciones específicas; no obstante, su eficacia es limitada frente a los desafíos actuales de la ciberseguridad.