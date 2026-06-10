Mango continúa con su política de expansión internacional, priorizando sus principales mercados. Al anuncio de la pasada semana del acuerdo al que llegó con COIN para abrir más de 20 tiendas en Italia, ahora la textil catalana comunicó una inversión de 66 millones de euros para hacer lo propio en Francia con la apertura de 45 nuevos locales hasta 2028.

El anuncio se produjo en la edición de 2026 de la Cumbre Choose France y prevé 15 nuevas tiendas al año a partir de este ejercicio, con alrededor de 15 puestos de trabajo por local. Esta inversión refleja el compromiso a largo plazo de la empresa con el mercado francés y respalda la expansión y la mejora de su red de tiendas en todo el país.

El comunicado de Mango acerca de la expansión

El gigante textil controlado por la familia Andic, y que está presente en el país vecino desde hace décadas, explicó en un comunicado que estas aperturas se distribuirán entre grandes ciudades y ciudades pequeñas y medianas, y supondrán la llegada de Mango en diez ciudades.

“Esta inversión seguirá generando empleo local, además de respaldar la estrategia omnicanal de la empresa al impulsar la expansión y mejora de su red comercial, combinando una sólida presencia física con soluciones digitales y phygital para mejorar la experiencia del cliente”, afirmó la marca catalana.

Confirmado | Mango invertirá 66 millones de euros para abrir 45 tiendas hasta 2028 EFE

El principal mercado internacional que busca Mango

Francia es el principal mercado internacional de Mango y un país clave en su estrategia de crecimiento. La historia de la cadena dice que la empresa abrió su primera tienda en 1994 en Montpellier y centró la primera fase de expansión en otras grandes ciudades como París, Toulouse, Lille, Nîmes y Estrasburgo.

A finales de la década de 2000, Mango inauguró algunas de sus tiendas insignia más importantes en Francia, entre las que se incluyen establecimientos de más de 1100 m² en Haussmann y La Défense, en la capital francesa, así como en République, en Lyon, y en el centro comercial Rivetoile, en Estrasburgo.

La onda expansiva en el mercado galo no se detuvo, al punto que durante la década de 2010, la empresa aumentó su presencia en Francia centrándose en ciudades secundarias y, desde 2022, reforzó su posición en el país con la apertura de más de 12.500 m² de superficie comercial.

Así las cosas, en la actualidad Mango cuenta con más de 250 puntos de venta en Francia, con presencia en todas las regiones francesas y en más de 170 ciudades. Más del 80 % de su red se encuentra en ciudades pequeñas y medianas, lo que contribuye al desarrollo social y económico local, según la compañía que preside Toni Ruiz.

Asimismo, la textil apostó muy fuertemente por el ámbito digital, lo que la llevó a contar con una sólida presencia en línea a través de su comercio electrónico y de plataformas de terceros.

Acuerdo estratégico de la textil catalana en Italia

Junto con Francia y el Reino Unido, el otro gran mercado internacional de Mango es Italia, donde la pasada semana afianzó su posición a través de una alianza estratégica con COIN, la histórica cadena italiana de grandes almacenes.

El acuerdo traerá 22 nuevas tiendas Mango a ubicaciones seleccionadas de COIN en todo el país entre septiembre de 2026 y finales de 2027.

Tras destacar la firma catalana que, gracias a esta alianza, los clientes italianos podrán disfrutar de una experiencia de marca Mango más completa e inmersiva en algunos de los principales destinos comerciales del país, la empresa hace hincapié en que las 22 nuevas tiendas de la marca se convertirán en puntos clave dentro de los grandes almacenes COIN y tendrán entre 400 y 1000 m² de superficie de venta .

¿Dónde serán las próximas aperturas en Italia?

Según destacó la compañía fundada por Isak Andic, estas ubicaciones mostrarán la oferta completa de lifestyle de Mango en Woman, Man y Kids, “reforzando aún más la visibilidad y el posicionamiento de la marca en el mercado italiano”.

En concreto, las primeras ocho aperturas están previstas para 2026, incluyendo grandes ciudades como Bari, Catania y Roma.

Mientras en 2027, la alianza se expandirá a ciudades del norte como Génova, Como y Trieste, al tiempo que reforzará la presencia de la etiqueta de la firma barcelonesa en Sicilia y Cerdeña.

Vale destacar que todas las tiendas contarán con el concepto New Med de Mango, el modelo de tienda de inspiración mediterránea de la marca, que refleja su evolución a través de un espacio más cálido y contemporáneo, “pensado para ofrecer una experiencia de compra más cercana y diferencial”.

Los números de Mango en Italia

El plan de expansión llega tras un sólido año para la compañía en Italia, donde la empresa registró un crecimiento de la facturación del 30 % y abrió más de 20 nuevos puntos de venta en 2025, añadiendo aproximadamente 6700 m² de superficie comercial.

Entre ellos se encuentran nuevas ubicaciones en Roma y Milán (Porta Nuova), así como tres tiendas monomarca Mango MAN en Bolonia, Milán y Roma.

La empresa lleva 25 años comercializando sus prendas en Italia, cuando entró en el mercado en 2001 y cerró 2025 con 120 tiendas en el país, que sumaban más de 40.000 m² de espacio comercial, además de una presencia digital a través de su propio canal online y plataformas de terceros, al igual que en todos los mercados en los que opera.