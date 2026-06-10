La joya oculta en el centro de Madrid | Este restaurante ofrece comida por 1 euro: cuenta con más de 100 opciones para degustar. (Fuente: Shutterstock).

Quienes buscan comer fuera de casa sin gastar demasiado encuentran en 100 Montaditos una de las propuestas más populares de Madrid. La cadena de restauración se ha convertido en un referente gracias a una oferta gastronómica basada en variedad, precios accesibles y promociones que atraen a miles de clientes cada semana.

Uno de sus mayores atractivos es la conocida "Euromanía“, una promoción que permite disfrutar de gran parte de su carta a precios reducidos. Con más de 100 opciones para elegir, el establecimiento ha logrado consolidarse como una de las alternativas favoritas para quienes desean comer o cenar por muy poco dinero.

100 Montaditos: más de 20 sucursales y recetas exclusivas

100 Montaditos cuenta con 28 sucursales distribuidas por Madrid, lo que facilita el acceso a sus productos en distintos puntos de la ciudad. La propuesta gastronómica gira en torno a una amplia variedad de montaditos elaborados con ingredientes de alta calidad.

La cadena destaca por ofrecer más de 100 opciones diferentes para degustar, además de productos para picar y otras especialidades que completan la carta.

Uno de los elementos más característicos del restaurante es su pan exclusivo. Se trata de una receta patentada que se hornea en el momento en que el cliente realiza el pedido, garantizando que cada montadito se sirva caliente y crujiente.

100 Montaditos comenzó en el año 2000 en una pequeña playa de Islantilla, en Huelva 100 Montaditos- sitio web

La historia de 100 Montaditos

La historia de 100 Montaditos comenzó en el año 2000 en una pequeña playa de Islantilla, en Huelva. Desde sus inicios, el proyecto apostó por un concepto gastronómico sencillo, de operativa fácil y basado en ingredientes de calidad.

La combinación de una gran variedad de productos, una forma divertida de realizar los pedidos y una propuesta accesible para todos los públicos permitió que el modelo se expandiera rápidamente. Con el paso de los años, la marca se consolidó como una de las cadenas de restauración más reconocidas de España.

La cadena destaca por ofrecer más de 100 opciones diferentes para degustar. 100 Montaditos- sitio web

Cómo es la promoción y por qué es tan famosa

La promoción más conocida de la cadena es la Euromanía, considerada ya una tradición entre sus clientes. Está disponible todos los miércoles y domingos durante todo el día en los locales adscritos a la campaña.

Gracias a esta iniciativa, todos los montaditos incluidos en la promoción pueden adquirirse por 1 euro, mientras que los productos de la categoría ‘Para Picar’ tienen un precio de 2 euros y los Montyruedas cuestan 5 euros. Las bebidas y otras categorías de la carta quedan excluidas de la oferta.

La popularidad de 100 Montaditos se explica por la combinación de precios económicos, una extensa variedad de opciones y un producto distintivo basado en su pan de receta exclusiva. Esta fórmula ha convertido a la cadena en una referencia para quienes buscan una comida rápida, variada y asequible en Madrid.