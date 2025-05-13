Emigrar a Italia es, desde hace décadas, uno de los sueños más comunes entre los descendientes de europeos en América Latina. Con un pasaporte italiano en la mano, se abre la puerta a vivir, estudiar y trabajar en toda la Unión Europea sin restricciones.

Lo que no todos saben es que el Gobierno italiano otorga prioridad a quienes porten ciertos apellidos históricos, facilitando la tramitación de la ciudadanía. Esta ventaja no solo ahorra tiempo, sino que permite acelerar un proceso que, en muchos consulados, suele demorar varios años.

Según el Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), la ley italiana reconoce el derecho a la ciudadanía por iure sanguinis -es decir, por descendencia- a quienes puedan demostrar su vínculo con ancestros italianos. Sin embargo, aquellos con apellidos tradicionalmente vinculados a regiones del sur y norte de Italia tienen más posibilidades de probar su linaje con menos trabas.

Se confirmó la mejor noticia: Italia regalará el pasaporte a todos aquellos que tengan este apellido. Fuente: Archiov

Lista completa de apellidos que facilitan la ciudadanía italiana

Contar con alguno de estos apellidos no garantiza automáticamente la obtención de la ciudadanía, pero simplifica el camino. Si bien no existe como tal un listado, estos apellidos son frecuentes y tradicionales entre ciudadanos italianos por lo que quienes porten alguno de ellos podrían acceder con prioridad al pasaporte italiano:

Apellidos con A

Abate, Abà, Labate, Abatino, Abatantuono, Abaterusso, Abaticola, Achilla, Achille, Achilleo, Achillini, Anes, Anesin, Anesini, Annes, Annesi.

Apellidos con B

Bianchini, Bianchetti, Biancone, Lo Bianc, Bottari, Bottarelli, Bottarini, Bottaro.

Apellidos con C

Chiletti, Chiloni, Chilesotti.

Apellidos con D

Deanesi, De Anesi, Bianco, Bianchi, Dal Bianco, Di Giovanni, Della Giovanna, Da Rossa.

Apellidos con E

Espósito, Espositi, Degli Sposti.

Apellidos con F

Fiore, Di Fiore, Fiorelli, Fiorucci, Fiorio, Fioribello, Flores.

Apellidos con G

Giovannetti, Giannelli, Giannoli, Giani, Giannetti.

Apellidos con L

Lo Russo, La Russa, Larossa.

Apellidos con N

Natale, Natali, Natalino, Nalato, Nadali, Nalesso, Nadin.

Apellidos con R

Ricci, Riccio, Rizzi, Rizzo, Rizza, Rizzati, Risso, Lo Riccio.

Apellidos con S

Sorace, Soraci, Surace, Suraci, Soracca, Soracchi, Soracco.

Apellidos con V y Z

Vani, Vannucci, Vannicelli, Vanno, Vanetto, Zanella, Zanoli, Zannier.

Requisitos para obtener la ciudadanía italiana por apellido

Aunque llevar un apellido italiano facilita el proceso, no exime de cumplir con los requisitos legales establecidos y no necesariamente es una garantia de pertenencia. Tener apellido italiano solo facilita la parte documental.

Según el portal oficial del MAECI, estas son las condiciones:

Por línea paterna: no hay límite de generaciones.

Por línea materna: solo si el hijo nació después del 1 de enero de 1948.

Matrimonios anteriores a abril de 1983: las mujeres extranjeras casadas con ciudadanos italianos obtienen automáticamente la ciudadanía.

La tasa de tramitación es de 32,00 euros (más la tasa consular de 600,00 euros ).

Desde el Consolato Generale d’Italia a Córdoba, aclaran: "El apellido es un indicador, pero lo indispensable es presentar los documentos que demuestren la continuidad del linaje. Sin actas de nacimiento, matrimonio y defunción, no se puede avanzar".

Se confirmó la mejor noticia: Italia regalará el pasaporte a todos aquellos que tengan este apellido. Fuente: Archiov

Cómo hacer el trámite de ciudadanía italiana paso a paso