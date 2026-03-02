La guerra de Irán con Estados Unidos ha llegado de lleno a Europa tras el ataque con un dron de fabricación iraní contra la base británica de Akrotiri, en Chipre. El Gobierno chipriota confirmó que el impacto causó “daños leves” en las instalaciones militares. El Ejecutivo explicó que el ataque alteró incluso la agenda comunitaria. “Dado este acontecimiento imprevisto que desafortunadamente ha alterado los vuelos de hoy a Chipre, la presidencia chipriota ha decidido posponer el Consejo de Asuntos Generales (GAC) informal a una fecha posterior”, señaló una portavoz. La guerra de Irán con Estados Unidos abre ahora un nuevo escenario en territorio europeo, con una base estratégica afectada y con los Veintisiete obligados a reaccionar ante una escalada que ya no se limita a Oriente Medio. El portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, confirmó el alcance del ataque. “La información que hemos recibido a través de varios canales indica que el incidente involucró a un dron no tripulado, que causó daños leves”, señaló en su cuenta de X. Además, aseguró que, tras el impacto, “las autoridades competentes activaron inmediatamente los protocolos de seguridad prescritos”, y siguen “evaluando minuciosamente la situación”, en coordinación con el Reino Unido y la administración de las bases británicas. La guerra se hace visible en la isla mediterránea con una base que sirve a la fuerza aérea británica y cuyas instalaciones “son un importante elemento del despliegue británico a lo largo del mundo”, según su página oficial. Horas después del primer impacto, el Gobierno informó de nuevas acciones. “Dos vehículos aéreos no tripulados que se dirigían hacia la base británicas en Akrotiri fueron interceptados a tiempo”, anunció Letymbiotis. Según el periódico Cyprus Mail, las bases británicas en la isla fueron declaradas en estado de “amenaza de seguridad” y se ordenó al personal retirarse a sus hogares “alejados de las ventanas y poniéndose a cubierto tras mobiliario sólido”. Incluso el aeropuerto internacional de Pafos fue evacuado ante la sospecha de la presencia de una aeronave no tripulada. El presidente del Gobierno español trasladó su apoyo a Chipre tras el ataque. En su mensaje fue claro: “Reiteramos: desescalada inmediata, respeto al derecho internacional y diálogo para lograr y mantener la paz”. La guerra de Irán con Estados Unidos preocupa a España y al conjunto de la Unión Europea. El ministro de Exteriores subrayó que Europa debe ser “un proyecto de paz” y que su voz tiene que ser en este momento “de equilibrio y moderación”. Desde Bruselas insistieron en la misma línea. La postura comunitaria pasa por reclamar contención y evitar una espiral que pueda arrastrar a más actores internacionales. La Comisión Europea fue contundente en su valoración política. “Lo que no apoyamos es el régimen opresivo que ha estado matando gente en Irán, y eso va en contra de cualquier ley”, indicó la portavoz jefa. También recalcó que han “pedido a todas las partes” que “ejerzan la máxima moderación, que respeten plenamente el Derecho internacional”. Por ahora, “no se ha producido ningún debate sobre la activación de la cláusula de defensa mutua”. La guerra de Irán con Estados Unidos coloca a la Unión Europea ante un dilema estratégico. Mientras Grecia anunció el envío de dos fragatas y dos cazas F-16 para “contribuir de todas las formas posibles” a la defensa de Chipre, Bruselas prioriza la diplomacia y la estabilidad regional. La guerra de Irán con Estados Unidos abre una pregunta central en Europa: si la OTAN puede intervenir tras el ataque contra la base británica en Akrotiri. Aunque el impacto ocurrió en territorio europeo, la activación de mecanismos de defensa colectiva no es automática y depende de decisiones políticas. Desde Bruselas subrayaron que “no se ha producido ningún debate sobre la activación de la cláusula de defensa mutua”, lo que indica que, por ahora, la prioridad es evitar una escalada militar mayor. La respuesta institucional se centra en la moderación y el respeto al derecho internacional. La Alianza Atlántica está ante un escenario delicado: si se produjeran nuevos ataques o hubiera víctimas de un país miembro, la presión para una respuesta coordinada aumentaría de forma inmediata. Europa sigue de cerca cada movimiento.