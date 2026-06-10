¿Qué pasa si no se declara una transferencia entre padres e hijos? Fuente: Freepik.

Las donaciones de dinero entre familiares en España están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), independientemente de que se realicen mediante transferencia bancaria.

Esto significa que no existe una cantidad universal que pueda donarse sin necesidad de declararla si la operación tiene naturaleza de donación.

La Agencia Tributaria y las entidades financieras cuentan con mecanismos de control destinados a detectar operaciones que puedan ocultar donaciones no declaradas, fraudes fiscales o movimientos relacionados con el blanqueo de capitales. Por este motivo, determinadas transferencias pueden ser objeto de revisión incluso cuando se realizan entre padres e hijos, hermanos o cualquier otro familiar.

Aunque muchas personas creen que existe un límite libre de impuestos, la obligación de tributar depende principalmente de si el dinero entregado constituye una donación y de la normativa específica de cada comunidad autónoma.

¿Cuál es el límite que vigila Hacienda?

La legislación establece varios umbrales que suelen generar confusión entre los contribuyentes.

¿Cuál es el límite que vigila Hacienda? Fuente: Shutterstock

Por un lado, las transferencias que superan los 10.000 euros pueden requerir una especial atención desde el punto de vista fiscal y de prevención del fraude. Además, las entidades bancarias están obligadas a informar y analizar determinadas operaciones cuando detectan movimientos inusuales o sospechosos.

Asimismo, las transferencias superiores a 6000 euros pueden ser objeto de comprobación por parte de la Agencia Tributaria dentro de los mecanismos de control previstos en la normativa de prevención del blanqueo de capitales.

Sin embargo, estos importes no significan que las cantidades inferiores queden automáticamente exentas de impuestos. Si el dinero entregado es una donación, la obligación de declararla puede existir con independencia de la cuantía.

¿Qué ocurre si no se declara una donación?

No comunicar una donación puede derivar en sanciones económicas y en la exigencia del pago del impuesto correspondiente junto con posibles recargos e intereses.

¿Qué ocurre si no se declara una donación? Fuente: Shutterstock

Las multas pueden variar según la gravedad de la infracción y las circunstancias del caso. Además, Hacienda puede exigir que se justifique el origen y la finalidad de los fondos cuando detecte movimientos bancarios que considere relevantes.

Por este motivo, los expertos recomiendan documentar adecuadamente cualquier entrega de dinero entre familiares y presentar la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuando corresponda.

¿Qué otras operaciones deben declararse?

La normativa también contempla obligaciones específicas para otros movimientos de dinero.

Las transferencias internacionales superiores a 10.000 euros deben declararse, al igual que la entrada o salida de España con 10.000 euros o más en efectivo. Por otra parte, los movimientos de efectivo dentro del territorio nacional pueden requerir declaración cuando superan los 100.000 euros.

En el caso de las donaciones, las bonificaciones y reducciones aplicables dependen de cada comunidad autónoma, por lo que el coste fiscal puede variar significativamente según el lugar de residencia del donante y del beneficiario.