La nutria descubierta en Perú habita en las regiones de Tumbes y Piura, conocidas por su riqueza en biodiversidad.

Sudamérica continúa siendo la cuna de los descubrimientos más excepcionales en el ámbito de la biodiversidad. A principios del año pasado, un mamífero que se creía ya conocido resultó ser una especie completamente nueva para la ciencia.

Este hallazgo, realizado en Perú, ha dejado a los científicos sorprendidos, ya que el mamífero en cuestión pertenece a un grupo ya conocido, pero con características que lo hacen único.

Estudios genéticos han demostrado que esta nutria pertenece a una especie diferente de las ya registradas. (Foto: Freepik.es)

La revelación de este nuevo hallazgo suma una nueva especie a las ya descubiertas en la región, abriendo puertas a nuevas investigaciones sobre la fauna sudamericana.

Descubrimiento sin precedentes: ¿qué se sabe sobre esta nueva especie de nutria hallada en Perú?

El descubrimiento de esta nutria en Perú fue publicado en la revista Journal of Mammalogy el 19 de marzo de 2024 y, desde entonces, ha causado revuelo en la comunidad científica. El país, conocido por su gran diversidad biológica, es hogar de una amplia variedad de especies.

La nutria descubierta en las regiones de Tumbes y Piura, al norte del país, inicialmente se pensaba que era una variedad de la especie Lontra longicaudis, presente en otras zonas de América Central y Sudamérica.

Sin embargo, los estudios genéticos realizados a fondo han demostrado que se trata de una especiedistinta, que ha sido identificada como Lontra annectens.

Este hallazgo permitirá diseñar estrategias de conservación específicas para proteger su hábitat natural. (Foto: Freepik.es)

Este descubrimiento fue ejecutado por Carlos Calvo-MAC, miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, quien subrayó que esta especie habita en un entorno específico que incluye clima cálido y húmedo, así como la presencia de ríos, lagos y humedales, que ofrecen las condiciones ideales para su supervivencia.

Descubrimiento en Perú: ¿por qué es relevante este hallazgo para la conservación de las distintas especies?

El descubrimiento de esta nueva especie de nutria es un avance importante para la conservación de la biodiversidad de Sudamérica, pues la identificación de nuevas especies permite diseñar estrategias adecuadas para protegerlas.

En este marco, algunos de los puntos clave para asegurar la supervivencia de la Lontra annectens incluyen: