El insecto prehistórico que ha paralizado a la comunidad científica.

Hay descubrimientos que amplían los conocimientos previos y hay otros que obligan a reescribirlos. El hallazgo que publicó la revista Insects pertenece a la segunda categoría.

Un equipo internacional de investigadores ha encontrado en un yacimiento del estado de Kachin, en el norte de Myanmar, un insecto prehistórico atrapado en ámbar con una antigüedad de aproximadamente 100 millones de años.

El fósil presenta unas pinzas en las patas delanteras, llamadas quelas, que recuerdan a los apéndices de los cangrejos, las langostas o los camarones. Lo que ha sorprendido a la comunidad científica es que, en los insectos, ese tipo de estructura es extraordinariamente raro.

Antes de este hallazgo, solo se había documentado en tres grupos de insectos en toda la historia de la paleontología. Este fósil se convierte en el cuarto caso conocido, y con una particularidad crucial: las garras habrían evolucionado de forma completamente independiente en este linaje, sin relación con los otros tres.

El descubrimiento milenario del insecto que modifica la percepción de los fósiles. Rodrigo Temp Müller Divulgación - National Geographic

Qué es el ámbar de Kachin y por qué es tan importante

El yacimiento de Kachin, en el norte de Myanmar, es considerado uno de los depósitos fosilíferos más ricos del mundo del período Cretácico. Con una antigüedad de entre 99 y 100 millones de años, ha proporcionado en las últimas décadas cientos de nuevas especies: insectos, plantas, flores, arañas, crustáceos e incluso pequeñas ranas.

Lo que hace único a este ámbar es su nivel de conservación. La resina atrapó organismos completos antes de solidificarse, congelando el instante de su muerte con un detalle que la piedra rara vez puede igualar.

Cada nueva especie descubierta en Kachin añade una pieza al ecosistema forestal de hace 100 millones de años, un mundo lleno de insectos, plantas con flores recién emergidas y dinosaurios que aún no sabían que su era estaba cerca de terminar.

El análisis preliminar del fósil milenario y lo que descubrieron los expertos. Pixabay

¿Cómo analizaron el fósil milenario y qué encontraron?

El equipo de investigación, liderado por la profesora Carolin Haug, zoóloga de la Facultad de Biología de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich (LMU), trabajó en colaboración con investigadores de la Universidad de Rostock y la Universidad de Oulu en Finlandia.

Para estudiar el fósil utilizaron microtomografía computarizada, una técnica que permite reconstruir y analizar la anatomía del espécimen en tres dimensiones sin dañarlo.

El análisis morfológico fue exhaustivo: el equipo comparó las formas de más de 2.000 quelas y estructuras prensiles en especies tanto actuales como extintas. El resultado fue inequívoco: las garras del insecto fósil son claramente distintas a las de cualquier otro insecto conocido y presentan similitudes con las de artrópodos como los decápodos (cangrejos, langostas y camarones) y los tanaidáceos.

A partir de sus características, los investigadores lo clasificaron como un miembro de los nepomorfos acuáticos dentro del orden de los heterópteros, el mismo grupo al que pertenecen las chinches acuáticas actuales. Su aspecto general, más allá de las garras, muestra similitudes con los Gelastocoridae, conocidos como chinches sapo, un grupo de depredadores terrestres.

El nombre científico y la conexión inesperada con el K-pop

La especie recibió el nombre de Carcinonepa libererrantes. El nombre del género combina la palabra griega latinizada para cangrejo, carcino, con nepa, en referencia al grupo de las chinches acuáticas. Pero el nombre de la especie tiene una historia más sorprendente.

“Libererrantes es una latinización del nombre del exitoso grupo de K-pop Stray Kids”, explicó Carolin Haug.

“El nombre nos pareció apropiado porque la postura de las quelas del fósil se asemeja mucho a la pose característica del grupo. Cabe añadir que Stray Kids es el grupo favorito de una de las autoras del artículo, Fenja Haug”, sentenció