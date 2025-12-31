Peligro en el microondas | Este es el gran error que cometemos todos al usar la cocina y es muy riesgoso. (Fuente: Freepik).

El microondas se ha convertido en un aliado cotidiano en las cocinas del mundo y en la de los españoles, gracias a su facilidad y practicidad a la hora de calentar alimentos.

Sin embargo, su uso indebido puede provocar desde accidentes domésticos hasta la pérdida de propiedades nutricionales en las comidas. Además, los especialistas aseguran que calentar el recipiente equivocado o colocar productos inadecuados puede, incluso, generar riesgos para la salud.

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que establece normas para la fabricación de microondas, asegura que este tipo de hornos son seguros si se usan correctamente.

En ese contexto, el portal de salud The Healthy ha explicado cuáles son los errores que cometemos al utilizar este electrodoméstico y qué acciones debemos evitar para no poner en peligro nuestra seguridad.

Microondas: uno por uno, los errores que cometemos al utilizarlo

Entre los errores más comunes al usar el microondas, se incluyen los siguientes:

Huevos duros

Intentar cocer huevos duros en el microondas genera mucho vapor atrapado dentro, lo que puede causar que exploten y provoquen un desastre o quemaduras. Además, limpiar el huevo explotado es muy difícil.

Carne congelada

Descongelar carne en el microondas puede resultar en cocción desigual: los bordes se cocinan mientras el centro sigue congelado. Esto puede favorecer el crecimiento de bacterias, especialmente si el microondas no rota la comida durante el calentamiento.

Leche materna

Calentar leche materna congelada en el microondas crea puntos muy calientes que pueden quemar a bebés y además puededestruir proteínas inmunológicas importantes, sobre todo con potencia alta. Es mejor calentar el biberón en agua tibia.

Envases de plástico

Calentar alimentos en recipientes plásticos puede liberar sustancias químicas tipo estrógeno (como BPA) que migran a la comida y pueden ser dañinas. Incluso plásticos "libres de BPA" pueden liberar estas sustancias tras calentarse o lavarse. Lo más seguro es usar platos para recalentar.

Consejos de la FDA para el correcto funcionamiento del horno microondas

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), detalló los siguientes pasos: