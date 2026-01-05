Se aproxima una lluvia de meteoros: cuándo llega y cómo se verá desde el país. (Fuente: archivo).

La primera gran lluvia de meteoros del calendario astronómico ya está en marcha. Se trata de las Cuadrántidas, un fenómeno que se repite cada año a comienzos de enero y que destaca por su alta tasa de actividad, aunque concentrada en un periodo muy breve, lo que dificulta su observación.

Según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España, esta lluvia de estrellas es una de las más intensas del año y forma parte del grupo de las “tres grandes”, junto con las Perseidas y las Gemínidas. Sin embargo, factores como la climatología invernal y la iluminación lunar suelen limitar su visibilidad.

¿Qué son las Cuadrántidas y cómo se producen?

Las Cuadrántidas son una lluvia de meteoros que se origina cuando la Tierra atraviesa un anillo de fragmentos espaciales, presuntamente desprendidos del asteroide 2003 EH1. Al ingresar en la atmósfera terrestre, estas partículas, de tamaño milimétrico a centimétrico, se queman por fricción con el aire y generan los destellos luminosos conocidos como meteoros o estrellas fugaces, según explica el IGN.

El origen de esta lluvia no está completamente resuelto, aunque diversos astrónomos vinculan al asteroide 2003 EH1 con el antiguo cometa C/1490 Y1, observado hace unos 500 años por astrónomos chinos, japoneses y coreanos.

El punto desde donde parecen surgir los meteoros, llamado radiante, se localiza al norte de la constelación de Bootes (El Boyero), cerca de la Osa Mayor. Su nombre proviene de la antigua constelación Quadrans Muralis, hoy no reconocida por la Unión Astronómica Internacional, detalla la plataforma Starwalk.space.

Llega la primera lluvia de meteoros del año: cuándo observarla y desde qué zonas del país. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuándo podrá verse la lluvia de meteoros en España?

La lluvia de las Cuadrántidas está activa entre el 28 de diciembre y el 12 de enero, con su máximo de actividad el 3 de enero, superando los 80 a 120 meteoros por hora. En 2026, el pico ha sucedido alrededor de las 21:00 GMT del 3 de enero, aunque su fase más intensa dura apenas unas seis horas.

El fenómeno es mejor visible desde el hemisferio norte, ya que el radiante se mantiene por encima del horizonte desde el anochecer hasta el amanecer en latitudes cercanas a los 40° norte.

En cambio, desde el hemisferio sur solo pueden observarse algunos meteoros, debido a que el radiante permanece bajo o incluso por debajo del horizonte.

¿Desde dónde se podrá observar mejor en el país?

Desde National Geographic han recomendado observar estos fenómenos desde zonas alejadas de la contaminación lumínica o en espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la pureza de sus cielos y su labor de divulgación astronómica.

Los lugares más recomendados para contemplar la lluvia de meteoros son: