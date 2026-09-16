Esta novedosa furgoneta de Mercedes-Benz es perfecta para los viajes: es una van 4x4 con diseño moderno y asientos ergonómicos.

La Mercedes-Benz Vito Furgón combina un diseño moderno con distintas opciones de configuración y una gama de motores diésel pensada para adaptarse a diferentes necesidades. La furgoneta dispone de versiones con tracción delantera, trasera o integral permanente 4x4, además de un espacio de carga de hasta 6,6 m³.

Entre sus principales características se encuentran los asientos ergonómicos para hasta tres personas en el compartimento del conductor, el sistema multimedia MBUX con pantalla táctil de 10,25 pulgadas y diferentes soluciones para facilitar la carga y descarga. Mercedes-Benz también ofrece la Vito con una capacidad de remolque de hasta 2,5 toneladas mediante equipamiento especial.

Motores diésel y versiones 4x4 de la Mercedes-Benz Vito

La gama de la Vito Furgón está formada por diferentes motores diésel, con opciones de cambio manual o automático. En función de la configuración elegida, las potencias llegan hasta los 190 CV.

La tracción integral permanente 4x4 distribuye la potencia entre las cuatro ruedas para favorecer el agarre y la estabilidad sobre superficies resbaladizas o irregulares.

Cambio manual

110 CDI: 75 kW (102 CV), consumo combinado de 6,6 l/100 km y emisiones de 174 g/km de CO₂.

114 CDI: 100 kW (136 CV), consumo combinado de 6,6 l/100 km y emisiones de 174 g/km de CO₂.

116 CDI: 120 kW (163 CV), consumo combinado de 6,7 l/100 km y emisiones de 175 g/km de CO₂.

Las versiones manuales tienen dos asientos montados y una carga útil de entre 805 y 843 kg.

La longitud máxima del espacio de carga es de 2586 mm y su altura alcanza los 1391 mm.

Cambio automático

114 CDI: 100 kW (136 CV), consumo combinado de 6,7 l/100 km y emisiones de 176 g/km de CO₂.

116 CDI: 120 kW (163 CV), consumo combinado de 6,7 l/100 km y emisiones de 177 g/km de CO₂.

119 CDI: 140 kW (190 CV), consumo combinado de 6,9 l/100 km y emisiones de 180 g/km de CO₂.

Las versiones automáticas tienen dos asientos montados y una carga útil de entre 756 y 793 kg.

La longitud máxima del espacio de carga es de 2586 mm y su altura alcanza los 1391 mm.

Esta novedosa furgoneta de Mercedes-Benz es perfecta para los viajes: es una van 4x4 con diseño moderno y asientos ergonómicos. Mercedes-Benz

Diseño exterior e interior: puertas, espacio y confort

Diseño exterior

Frontal con parrilla del radiador destacada y parachoques de diseño marcado.

Capacidad de remolque de hasta 2000 kg con enganche de bola fija o desmontable.

Capacidad de remolque de hasta 2500 kg disponible mediante equipamiento especial.

Diferentes opciones de puertas traseras: portón trasero de serie o puertas de doble hoja con apertura de 180° o hasta la pared lateral.

Puerta corredera de serie en el lado derecho.

Posibilidad de incorporar una segunda puerta corredera en el lado izquierdo.

Faros adaptativos MULTIBEAM LED con High Beam Assist PLUS.

Paquete de aparcamiento con cámara de 360° y ayuda activa para aparcar.

Tres líneas de equipamiento: BASE, PRO y SELECT.

Interior y espacio

Asientos ergonómicos y cómodos para hasta tres personas en el compartimento del conductor.

Hasta 6,6 m³ de espacio de carga.

Diferentes opciones de partición, molduras de suelo y paredes laterales.

Iluminación y cierres configurables para el compartimento de carga.

Compartimentos guardaobjetos y portavasos.

Volante multifunción.

Cuadro de instrumentos con visualizador a color.

Sistema de carga inalámbrica para dispositivos móviles.

Esta novedosa furgoneta de Mercedes-Benz es perfecta para los viajes: es una van 4x4 con diseño moderno y asientos ergonómicos. Mercedes-Benz

Tecnología de la Mercedes-Benz Vito: MBUX y sistemas de asistencia

La Vito incorpora diferentes tecnologías destinadas a facilitar la conducción, el estacionamiento y el uso de dispositivos durante los desplazamientos.

Sistema multimedia MBUX: pantalla táctil de 26,04 cm (10,25 pulgadas), con interfaces ampliables y funciones avanzadas.

Cámara de 360°: permite obtener una visión del entorno del vehículo durante las maniobras de estacionamiento.

Ayuda activa para aparcar: facilita la búsqueda de plazas y las maniobras para aparcar y desaparcar.

MULTIBEAM LED: faros con LED controlables individualmente que adaptan la iluminación a las condiciones del tráfico.

High Beam Assist PLUS: sistema de asistencia integrado en los faros adaptativos.

Carga inalámbrica: permite cargar dispositivos móviles compatibles desde la consola central.

Conectividad: el paquete ServiceCare Complete incluye tres años de conectividad.

Precio y financiación de la Mercedes-Benz Vito en España

Mercedes-Benz ofrece la Vito 110 CDI Furgón Base Larga mediante un programa de leasing con una cuota de 225 euros al mes durante 48 cuotas, con una entrada de 8334,17 euros y una cuota final de 17.127,47 euros.

La financiación contempla un TIN del 6,80% y una TAE del 7,71%. El precio indicado es de 30.878,77 euros, con transporte incluido y sin incluir preentrega ni impuesto de matriculación.

La oferta es válida para solicitudes aprobadas hasta el 15 de octubre de 2026 y contratos activados hasta el 30 de noviembre de 2026, según las condiciones indicadas por Mercedes-Benz Financial Services España.