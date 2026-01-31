Devoluciones en Zara, Mango y H&M: cuántos días tienes y qué dice la ley.

En España, devolver una prenda o un producto comprado en una cadena de moda como Zara, Mango o H&M es una práctica habitual, pero no siempre funciona igual en todas las tiendas.

Cada marca tiene su propia política de devoluciones para compras online y en tienda física, y conocerla puede evitar sorpresas si quieres cambiar o devolver un artículo. Las normas comerciales conviven con derechos básicos del consumidor que también aplican según la ley general de consumidores y usuarios.

Aunque existe un derecho general de desistimiento que permite devolver compras online en España en un plazo mínimo, las políticas específicas de cada tienda detallan plazos concretos, condiciones y posibles costes adicionales, lo que puede influir en cómo y cuándo efectúas la devolución de tus compras.

Cómo funcionan las devoluciones en estas tiendas

La política oficial de Zara establece que puedes devolver tus artículos dentro de 30 días desde la fecha de envío si fue una compra online, o desde la fecha de compra si fue en tienda física. Para que una devolución sea aceptada, los productos deben estar en su estado original y conservar todas las etiquetas

. La devolución en una tienda física de Zara es gratuita, tanto para compras online como presenciales. Si optas por la recogida a domicilio para una compra online, hay un coste de unos 1,95 euros que se deduce del reembolso. También es posible usar puntos de entrega gratuitos tras solicitar la devolución online y presentar la etiqueta o código correspondiente.

En el caso de H&M, su política igualmente ofrece un plazo de 30 días para devolver artículos a partir de la fecha de recepción del pedido, tanto en tienda física como online. Para compras en tienda, la devolución suele ser gratuita. En cambio, si eliges devolver online o mediante servicios de paquetería que no se gestionen directamente en tienda, puede haber costes asociados a la devolución a domicilio si no formas parte de programas específicos.

Mango también facilita devoluciones en un plazo estándar de 30 días desde la fecha de envío para compras online o desde la compra en tienda. Los artículos deben devolverse con todas las etiquetas intactas y en su estado original. La devolución en tienda es gratuita. También ofrece opciones como el retorno en puntos de entrega sin coste o, en algunas circunstancias, recogidas gestionadas por la marca según disponibilidad.

Estas normas permiten que los consumidores gestionen sus devoluciones con cierta flexibilidad, pero siempre dentro de las condiciones propias de cada marca y respetando los plazos que estas establecen.

Devoluciones en Zara, Mango y H&M: cuántos días tienes y qué dice la ley.

¿Qué plazos y condiciones legales aplican?

En España, las compras online gozan de un derecho legal de desistimiento que permite al consumidor devolver un producto sin necesidad de justificar el motivo en un plazo mínimo de 14 días naturales desde la recepción del artículo, con derecho a reembolso completo. Este derecho básico está recogido en la normativa general de defensa de los consumidores y usuarios. Además de este mínimo legal, las tiendas suelen ofrecer periodos más amplios, como los 30 días que aplican Zara, H&M y Mango.

Sin embargo, en tienda física no existe un derecho legal automático que obligue a aceptar devoluciones por el simple hecho de no querer el producto, a menos que esté defectuoso o no se ajuste a lo contratado. En estos casos, la garantía legal de conformidad protege al consumidor si el artículo presenta defectos de fabricación o no corresponde con lo anunciado, permitiendo exigir reparación, sustitución o reembolso dentro de los plazos legales establecidos (aproximadamente dos años).

Además, las políticas internas de las marcas suelen especificar que los artículos deben conservar sus etiquetas y estado original para ser elegibles para una devolución. Esto evita abusos y facilita el proceso de reingreso del producto en el inventario.

¿Qué diferencias hay entre tienda y online?

Una de las diferencias clave entre comprar y devolver en tienda física o online radica en los costes adicionales y la conveniencia. En las tiendas de moda, la devolución dentro del establecimiento suele ser gratuita y rápida, ya que solo tienes que presentar el ticket o código de compra para que te reembolsen el importe.

Para compras online, la devolución en tienda física sigue siendo gratuita en muchas marcas, pero si prefieres que te recojan el paquete en casa, algunas cadenas aplican tarifas específicas. Por ejemplo, la recogida a domicilio de Zara cuesta aproximadamente 1,95 EUR y se descuenta del reembolso final.

Estas diferencias reflejan cómo las empresas tratan de equilibrar la comodidad del cliente con los costes operativos asociados a la logística inversa de las devoluciones.