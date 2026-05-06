Este miércoles, 6 de mayo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 95.903,27 euros, cifra que refleja una variación del 1,36% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto indica que la demanda del Bitcoin ha aumentado, atrayendo mayor interés en comparación con el euro, que no ha experimentado cambios significativos. En la última semana, Bitcoin registró un avance del 4.59%, señalando un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año acumuló una variación del -25.92%, reflejando una rentabilidad negativa para posiciones de largo plazo y la marcada volatilidad de su cotización. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 13.97%, considerablemente menor que la volatilidad anual del 37.00%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.