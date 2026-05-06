El juez Juan Carlos Peinado desestimó los recursos que solicitaban el archivo de la investigación contra Begoña Gómez y reafirmó su intención de que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada por un jurado popular. Esta decisión llega después de haberla procesado y dar por concluida la fase de instrucción el pasado mes de abril. En un auto firmado este martes, el magistrado rechaza los recursos de reforma presentados por Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Todos ellos impugnaban la decisión de remitir el procedimiento al tribunal del jurado y reclamaban el sobreseimiento de la causa, una petición que también fue respaldada por la Fiscalía. Tal y como adelantó El Confidencial, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ratifica así la resolución adoptada el 20 de marzo, por la que atribuye a un jurado popular el enjuiciamiento de Begoña Gómez. Los hechos investigados incluyen presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios en el ámbito privado y apropiación indebida. Peinado se remite a un auto dictado el 11 de abril para insistir en la existencia de indicios contra los imputados. En ese contexto, vuelve a referirse al supuesto tráfico de influencias y mantiene que, para hallar comportamientos semejantes a los que atribuye a la esposa de Pedro Sánchez, calificados como “más propias de regímenes absolutistas”, habría que retroceder hasta el reinado de Fernando VII. El juez sostiene que el caso debe ser asumido por un tribunal del jurado al considerar que el delito de tráfico de influencias se habría cometido “para perpetrar o facilitar la ejecución de los otros, y si se instruyeran o juzgaran por separado, se rompería la continencia de la causa”. Asimismo, rechaza que los restantes delitos imputados —que no están incluidos en la ley del jurado— sean de mayor gravedad. Contra este auto todavía cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, un órgano que ya ha recibido una impugnación previa de la Fiscalía contra el auto de procesamiento dictado por Peinado el pasado 11 de abril. Peinado ha acordado además la citación de un nuevo testigo, a pesar de haber dado por finalizada la instrucción. En cumplimiento de una orden de la Audiencia Provincial de Madrid del 29 de abril, ha convocado para el próximo 14 de mayo a José María Torres, presidente de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes). La acusación popular unificada solicitó su comparecencia al considerar esencial su testimonio para aclarar la posible implicación de la asesora Cristina Álvarez en la gestión de actividades relacionadas con la cátedra dirigida por Begoña Gómez. La Audiencia Provincial avaló esta petición en un auto posterior al procesamiento de Gómez. Esta decisión fue formalizada en una providencia dictada también este martes, jornada en la que el juez emitió varios autos y resoluciones adicionales. El devenir del procedimiento dependerá ahora de la Audiencia Provincial de Madrid. Será este tribunal el encargado de determinar si prospera la investigación con la que el juez pretende aclarar si Gómez habría utilizado “su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional”. En particular, la Audiencia deberá pronunciarse sobre si se somete a juicio la conducta atribuida a Gómez en relación con el impulso y financiación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, sus vínculos con el empresario Barrabés o el supuesto uso de su asesora pública para fines privados. Fuente: EFE.