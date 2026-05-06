Este miércoles, 6 de mayo de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,68 euros. El valor de apertura refleja una variación del 17,456146 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. En los últimos cuatro días, el precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva respecto al euro. La tendencia sugiere un interés creciente en Ripple, lo que podría indicar un potencial aumento en su demanda. La cotización de Ripple (XRP) registró un avance semanal del 3.31%, mostrando un leve impulso de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula un -51.41%, lo que implica una rentabilidad negativa en horizontes más largos. En conjunto, la mejora reciente no compensa las pérdidas acumuladas y evidencia un comportamiento volátil. La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 10.68%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 58.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.