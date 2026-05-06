La campaña de la renta 2025 avanza con un ritmo que supera expectativas y pone el foco en la velocidad de las devoluciones. En solo un mes, la Agencia Tributaria ha movilizado miles de millones de euros, consolidando un inicio marcado por la agilidad y el uso intensivo de herramientas digitales. En concreto, Hacienda devuelve 3147 millones de euros a más de 4.494.000 contribuyentes. Este volumen refleja no solo el avance administrativo, sino también el alto número de declaraciones ya presentadas, en un contexto donde cada vez más usuarios optan por canales digitales para cumplir con sus obligaciones fiscales. El balance inicial se completa con otro dato relevante: ya se han registrado 7.978.000 declaraciones, un 4,9 % más que el año pasado. Este crecimiento se produce pese a que la campaña comenzó seis días más tarde, lo que refuerza la tendencia al alza en la participación. El arranque de la campaña permite trazar un mapa claro del comportamiento de los contribuyentes y del ritmo de trabajo de Hacienda. Los datos muestran un predominio de las devoluciones y una respuesta rápida del sistema. La renta 2025 refuerza el uso de herramientas digitales para facilitar el proceso a los contribuyentes. Las opciones disponibles permiten adaptarse a distintos perfiles y niveles de complejidad en la declaración. El servicio ‘Renta Directa’ amplía este año su alcance a contribuyentes con hipoteca o deducciones, lo que duplica su potencial de uso y simplifica la presentación en casos más habituales. El uso del móvil para presentar la declaración se consolida como una de las tendencias más fuertes en la renta 2025. La aplicación permite completar el proceso de forma rápida, especialmente en declaraciones sencillas. De las más de 635.000 declaraciones realizadas por esta vía, 446.000 se han completado “en un solo clic”. Este dato refleja el avance en simplificación y accesibilidad del sistema. Uno de los aspectos que más interés genera entre los contribuyentes es el plazo en el que se recibe la devolución. Aunque no existe una fecha única, los datos actuales permiten establecer tendencias claras. En el primer mes de campaña, Hacienda ya ha abonado el 70,9% de las devoluciones y el 58% de los importes solicitados. Esto indica que una parte significativa de los contribuyentes recibe su dinero en pocas semanas. El plazo depende de varios factores, como la complejidad de la declaración o la necesidad de comprobaciones adicionales. En los casos más simples, la devolución puede llegar rápidamente, mientras que en otros puede demorarse dentro del calendario habitual. En las próximas semanas, Hacienda comenzará a enviar cartas a contribuyentes por posibles errores u omisiones en la declaración. El objetivo es permitir correcciones antes de iniciar comprobaciones formales. Se prevé el envío de cerca de 130.000 cartas en dos fases, una a mediados de mayo y otra en junio. Estas notificaciones funcionan como un mecanismo preventivo para evitar sanciones o recargos. El año pasado, más de 45.000 contribuyentes corrigieron su declaración tras recibir estos avisos, evitando así intereses y posibles penalizaciones, lo que demuestra la utilidad del sistema.