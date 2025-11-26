Descubrimiento sin precedentes: arqueólogos encuentran en China el secreto del origen del hombre

Un equipo de arqueólogos chinos ha descubierto en el centro del país un nuevo yacimiento paleolítico que data de hace entre 50.000 y 70.000 años y que ha sido calificado como uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de China desde 2023 hasta la fecha .

El sitio, ubicado en el condado de Lezhi (provincia de Sichuan) y conocido como Mengxihe, ha proporcionado una gran cantidad de información sobre la vida de los primeros humanos en la región, recogió hoy la agencia de noticias Xinhua.

El alucinante sitio paleolítico de 70.000 años de antigüedad que fue hallado en el centro de China

Los primeros vestigios del yacimiento fueron localizados en 2019, cuando unas inundaciones dejaron al descubierto herramientas de piedra, ébano y fósiles animales.

El alucinante sitio paleolítico de 70.000 años de antigüedad que fue hallado en el centro de China. Imagen: archivo.

Desde entonces, el Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología de la Provincia de Sichuan y el Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de la Academia China de las Ciencias han llevado a cabo excavaciones exhaustivas en el lugar.

Los trabajos han revelado que el estrato paleolítico estaba ubicado debajo del nivel actual del río Mengxi, un entorno enterrado y saturado de agua que ha permitido la conservación excepcional de materiales orgánicos.

¿Cuáles fueron los hallazgos de los arqueólogos en el yacimiento?

Los arqueólogos han encontrado más de 105.000 herramientas de piedra, madera y hueso, así como más de 60.000 vestigios, incluyendo semillas, frutas y esporas, lo que sugiere que los humanos que habitaban el sitio tenían una dieta diversa y compleja.

Los restos de animales encontrados incluyen más de 30 especies, como elefantes, rinocerontes, osos, ganado, ciervos, monos, peces, tortugas, serpientes, ranas, aves, puercoespines y ratas de bambú, de acuerdo con Zheng Zhexuan, arqueólogo del instituto.

Descubren un nuevo yacimiento paleolítico en el centro de China. Imagen: archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Mientras, los vestigios vegetales pertenecen a más de 30 familias de semillas y frutas, con la presencia de Sambucus thunbergiana, lo que indicaría que los antiguos humanos “podrían haber utilizado hierbas para tratar heridas", apuntó Zheng.

Los expertos también encontraron evidencias del uso de fuego y de técnicas de corte, tallado y pulido, lo que indica un alto nivel de desarrollo tecnológico, además de otros descubrimientos “valiosos” para comprender “el entorno y clima de la época”, agregó.

Fuente: EFE