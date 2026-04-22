La arqueología española acaba de sumar uno de esos descubrimientos que cambian la mirada sobre el pasado. Un equipo de especialistas de la Universidad de Barcelona identificó un papiro con un fragmento de la Ilíada de Homero dentro de una tumba egipcia de época romana, con una antigüedad estimada de unos 1600 años. La pieza apareció en Al Bahnasa, en Egipto, antigua Oxirrinco, una ciudad clave del mundo grecorromano. Según explicó la universidad, se trata de la primera vez que se documenta un texto literario griego colocado de forma deliberada como parte del proceso de embalsamamiento de una momia. El descubrimiento fue realizado por el equipo del Instituto del Próximo Oriente Antiguo de la Universidad de Barcelona, liderado por la arqueóloga Núria Castellano, durante una campaña desarrollada entre noviembre y diciembre de 2025. Meses después, nuevos análisis permitieron confirmar la relevancia del material encontrado. Durante la campaña de enero y febrero de 2026 participaron la restauradora Margalida Munar, la papiróloga Leah Mascia y el catedrático Ignasi-Xavier Adiego. Tras estudiar el fragmento, concluyeron que el texto pertenece al canto II de la Ilíada, una de las obras fundamentales atribuidas a Homero. Que una obra literaria de esta magnitud aparezca en contexto funerario abre nuevas preguntas. No solo importa el texto en sí, sino el motivo por el que fue depositado junto a una momia. Esa decisión sugiere un valor simbólico, cultural o espiritual que todavía se investiga. Los investigadores recordaron que ya habían aparecido otros papiros griegos reutilizados en procesos de momificación. Sin embargo, esos casos respondían normalmente al uso práctico de materiales escritos como parte del embalaje funerario. Aquí la situación parece distinta. El profesor Adiego fue claro al marcar la diferencia: La gran novedad es encontrar un papiro literario en un contexto fúnebre. La frase resume la importancia del descubrimiento. No se trata de un documento administrativo ni de un texto común, sino de un fragmento de una epopeya central de la cultura clásica. Esto obliga a reconsiderar cómo circulaban los textos en el Egipto romano y qué papel podían tener en la vida cotidiana y en la muerte. También refuerza la idea de una sociedad profundamente conectada con tradiciones culturales diversas: egipcias, griegas y romanas. La antigua Oxirrinco, hoy Al Bahnasa, es uno de los yacimientos más famosos del mundo para el estudio de papiros. Allí aparecieron miles de textos a lo largo de décadas, desde documentos legales hasta obras literarias perdidas o incompletas. Por eso cada campaña arqueológica genera expectativa internacional. La Universidad de Barcelona trabaja en la zona desde 1992 mediante la Misión Arqueológica de Oxirrinco. El nuevo hallazgo confirma que el lugar todavía conserva materiales capaces de modificar lo que se sabe sobre la Antigüedad. Todos los objetos encontrados en la última campaña, incluido el papiro de la Ilíada, están siendo presentados en un ciclo de conferencias iniciado el 13 de abril y previsto hasta el 11 de mayo en Barcelona.