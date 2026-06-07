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Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los triunfadores.
Durante el sábado, 6 de junio de 2026,
Los números ganadores del sorteo fueron 01 06 16 17 37 43; el número complementario es 5, el reintegro es 7 y el Joker es 9910395.
La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "2" ganadores con un galardón de "618876.23" euros.
Los ganadores del último sorteo de La Primitiva
En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 10593842 euros, de los cuales se entregaron 5826613.0 euros.
- 6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados
- 6 aciertos: 2 acierto con un premio de 618876.25 euros
- 5 aciertos más el complementario: 2 acertantes con 100358.31 euros ganados
- 5 aciertos: 127 acertantes con un premio de 2897.48 euros
- 4 aciertos: 8926 acertantes con un premio de 59.96 euros
- 3 aciertos: 177744 acertantes con un premio de 8 euros
- Reintegro: 1196004 acertantes con un premio de 1 euros.
¿Cuándo se realiza el sorteo de La Primitiva?
El sorteo de la lotería La Primitiva tiene lugar en España tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados y se efectúa a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid.
¿Cómo se juega a La Primitiva?
Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se participe de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9.
¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?
Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.
Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:
- Unicaja Banco
- Banco Sabadell
- BBVA
- Bankia
- CaixaBank
- Ibercaja
- Cajasur BBK
- KutxaBank
- Abanca
- Cajamar.
Recomendaciones para los jugadores
Apuesta solo lo que puedas permitirte perder. Fija límites de tiempo y gasto y respétalos sin excepción.
Evita jugar para recuperar pérdidas y prioriza el descanso. Si el juego afecta tu ánimo, tus relaciones o tus finanzas, detente y busca apoyo.