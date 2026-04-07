China sigue revelando hallazgos arqueológicos que cambian por completo todo lo que sabíamos de su historia. Arqueólogos chinoshan descubierto un yacimiento paleolítico de entre 50.000 y 70.000 años, considerado uno de los más importantes del país en 2023. El yacimiento, ubicado en el condado de Lezhi, en la provincia de Sichuan, y denominado Mengxihe, ha revelado valiosa información sobre la vida de los primeros seres humanos en la región, según informó la agencia de noticias Xinhua. Nueva vida SMI Los primeros vestigios del yacimiento salieron a la luz en 2019, cuando unas inundaciones dejaron al descubierto herramientas de piedra, madera de ébano y fósiles de animales. Desde entonces, el Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología de Sichuan, junto con el Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de la Academia China de las Ciencias, ha realizado excavaciones exhaustivas en el sitio. Las investigaciones han revelado que el estrato paleolítico se encontraba por debajo del nivel actual del río Mengxi, un entorno enterrado y saturado de agua que ha permitido la conservación excepcional de materiales orgánicos. Los arqueólogos han encontrado más de 105.000 herramientas de piedra, madera y hueso, así como más de 60.000 vestigios, incluyendo semillas, frutas y esporas, lo que sugiere que los humanos que habitaban el sitio tenían una dieta diversa y compleja. Los restos de animales encontrados incluyen más de 30 especies, como elefantes, rinocerontes, osos, ganado, ciervos, monos, peces, tortugas, serpientes, ranas, aves, puercoespines y ratas de bambú, de acuerdo con Zheng Zhexuan, arqueólogo del instituto. Los vestigios vegetales pertenecen a más de 30 familias de semillas y frutas, con la presencia de Sambucus thunbergiana, lo que indicaría que los antiguos humanos “podrían haber utilizado hierbas para tratar heridas", apuntó Zheng. Los investigadores también han hallado pruebas del uso del fuego y de técnicas de corte, tallado y pulido, lo que sugiere un avanzado desarrollo tecnológico. Además, se realizaron otros descubrimientos “valiosos” para entender el “entorno y clima de la época”, según indicaron. Fuente: EFE