El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del sábado 6 de junio

Durante el sábado, 6 de junio de 2026,

Los números ganadores son 10 12 13 15 20 28, la cifra complementaria el 44 y el número de reintegro el 3.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 0 ganador con un premio de 0 euros y la de cinco aciertos más el complementario registró 2 ganadores con un galardón de 81468.9 euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

Para el sorteo del sábado, 6 de junio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.541.711 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.523.970,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 2 ganadores y, por ello, el premio fue de 81468.9 euros.

3.Cinco aciertos: 159 ganadores con un premio de 512,38 euros.

4.Cuatro aciertos: 6484 ganadores con un premio de 18,85 euros.

5.Tres aciertos: 108049 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 551022 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo del Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el comunicado se realizará oficialmente en todos sus canales de comunicación.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Aquellos quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los jugadores que hayan acertado en alguna de las categorías con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo con dinero que puedas permitirte perder y define de antemano un límite de tiempo y de gasto; respeta esas reglas sin excepciones. Evita jugar para recuperar pérdidas y prioriza el descanso y otras actividades fuera del juego.

Si notas que el juego afecta tu ánimo, tus relaciones o tus finanzas, detente y pide apoyo. Puedes contactar con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o escribir a oficina@jugadoresanonimos.org.