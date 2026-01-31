En base a estos datos, se podría afirmar que encontrar una pareja no es una tarea sencilla. Por esta razón, los cibernautas han descubierto un nuevo método para encontrar el amor a través de canales de Telegram.

En España, Tinder acumuló hasta septiembre de 2022 1,6 millones de usuarios únicos, de acuerdo con los datos proporcionados por la empresa especializada en mediciones de audiencia GfK DAM. En relación a su uso, Statista presentó un informe que evidencia que el 36% de los usuarios accede a la aplicación diariamente.

Adiós Tinder: los 5 canales de Telegram para encontrar pareja y acabar con la soltería (foto: archivo).

Top canales de Telegram para hallar a tu próxima pareja

Quienes deseen establecer una relación amorosa o encontrar pareja pueden considerar la utilización de algunos de los siguientes canales de Telegram que han sido diseñados para conectar a individuos de diversas partes del mundo:

Canales de citas específicos.

Grupos de interés común.

Foros de discusión sobre relaciones.

1. Comunidad +30 de Solteros y Solteras

En primer lugar, el canal de Telegram +30 Solteros y Solteras es un recurso idóneo para establecer nuevas conexiones. En este entorno, los usuarios tienen la oportunidad de interactuar con individuos de 30 años en adelante que se encuentran en la búsqueda de una pareja.

Además, este canal ofrece un ambiente propicio para fomentar relaciones significativas y ampliar el círculo social de sus participantes.

2. “Descubre a tu media naranja”

Como segunda opción, el chat “Conoce a tu media naranja” representa uno de los canales para solteros que desean encontrar a una persona especial. Este espacio permite la interacción con personas de todas las nacionalidades y edades, siendo suficiente con solicitar su acceso.

Este servicio ofrece una plataforma inclusiva y accesible, facilitando la conexión entre individuos que buscan establecer relaciones significativas.

En cuarto lugar, el canal de Telegram LGTB Ligoteo está destinado a que individuos de variadas orientaciones sexuales tengan la oportunidad de hallar a alguien con quien establecer una relación amorosa o incluso encontrar el amor de su vida.