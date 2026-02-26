Cristiano Ronaldo regresa al fútbol español, pero esta vez no como jugador, sino como inversor y propietario parcial de un club histórico. De esta manera, el luso pagó millones para comenzar una nueva etapa en su carrera. El astro portugués, de 41 años y actual figura del Al-Nassr en Arabia Saudita, adquirió el 25% de las acciones de la Unión Deportiva Almería, equipo que milita en la Segunda División española (LaLiga Hypermotion) y que actualmente ocupa el tercer puesto en la tabla, peleando por el ascenso a la élite. La operación se concretó a través de CR7 Sports Investments, una filial de su empresa CR7 SA, dedicada a gestionar sus negocios e inversiones globales. Esta movida marca un hito en su transición de estrella en la cancha a empresario influyente en el mundo del fútbol. Aunque el monto exacto pagado no se ha revelado oficialmente, se trata de una inversión estratégica a largo plazo que refleja el compromiso del cinco veces Balón de Oro con la propiedad de clubes profesionales. Vale destacar que un club de esta magnitud podría costar en promedio más de 20 millones de euros, aunque el valor de las plantillas varía mucho, entre 15 y 65 millones, de acuerdo al podcast Offsiders. Ronaldo expresó su entusiasmo en un comunicado oficial: “Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento”. Alguna vez le convirtió 7 goles en su paso por el Madrid, pero ahora las circunstancias son diferentes y ayudará en la vuelta a la primera división. “Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento”, concluyó. Mientras tanto, el presidente del Almería, Mohamed al Khereiji, celebró la llegada del portugués: “Está considerado como el mejor en el campo, conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al primer equipo como a la cantera”. El club, adquirido en mayo de 2025 por un grupo inversor saudí ligado al conglomerado SMC Group, ve en CR7 un impulso clave para generar ingresos, atraer atención global y acelerar el regreso a La Liga. Este paso de Cristiano se suma al de otros futbolistas como Kylian Mbappé, Luka Modric o Vinicius Junior, que han invertido en clubes. Expertos comparan su potencial impacto con el éxito de Ryan Reynolds y Rob McElhenney en el Wrexham, donde la fama y las redes sociales han transformado un equipo modesto. Con millones de seguidores y experiencia en ligas top, el ex Merengue podría elevar el perfil del Almería, atrayendo patrocinios y talento. La noticia genera expectativa en Almería, donde el “bien más amado” ahora tiene un nuevo dueño parcial que sueña con grandeza. Mientras sigue rompiendo récords en Arabia, CR7 consolida su legado como inversor visionario.