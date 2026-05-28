Este 28 de mayo de 2026, las acciones de Mapfre (MAP) en el IBEX 35 han abierto a un precio de 4.05 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 418,138 acciones. Esta cifra representa una leve disminución del 0.15% en comparación con el cierre anterior, lo que refleja el contexto fluctuante del mercado en el sector de seguros.

En los últimos diez días, Mapfre mostró una clara tendencia bajista: 7 sesiones de caída frente a 3 de rebote, rematadas por tres descensos seguidos que consolidan la presión vendedora.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana es del 13.03 %, mientras que su volatilidad anual es del 21.24 %. Comparando ambas cifras, la volatilidad semanal (13.03 %) es menor que la volatilidad anual (21.24 %), lo que indica que el comportamiento de Mapfre es mucho más estable en el último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,2 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es un grupo asegurador y reasegurador con sede en Majadahonda (Madrid). Diseña y distribuye seguros de auto, hogar, salud, vida-ahorro y pensiones, además de gestión de activos y servicios de asistencia.

Su actividad se organiza en Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de inversiones (MAPFRE AM). Fundada en 1933, cotiza en el Ibex 35, es líder en España, tiene amplia presencia en Latinoamérica y destaca por la labor de Fundación MAPFRE y su compromiso con la sostenibilidad.